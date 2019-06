Duurzaam worden? Doe het alleen wanneer je er zelf echt iets mee hebt

Het is wildwest in duurzaamheidsland. Een ondernemer die 'niet duurzaam' bezig is hoort er niet meer bij, zo lijkt het. Hou liever je hoofd koel, adviseert NoordZaken-expert en ondernemerscoach André Miedema.

Door André Miedema

'Dit wordt onbetaalbaar. Als het zo moet kan ik net zo goed stoppen'. De ondernemer zucht. Hij kijkt naar de lijst met investeringen die nodig zijn om zijn bedrijf 'duurzaam' te maken. Opgesteld door een enthousiast social impact adviesbureau. De maatschappij verwacht het, de techniek is beschikbaar en concurrenten doen het ook. Dus dan moet ik er ook maar aan, toch?

Ben je niet goed wijs wanneer je als ondernemer momenteel niets aan duurzaamheid doet? Nou, doe er vooral iets aan als je je geroepen voelt. Geroepen door jezelf bedoel ik dan. Onderzoek scherp je eigen nieuwsgierigheid en intenties. Wil je dit werkelijk? Heb je er wat mee? Dan zal je merken dat de goede ideeën zich vanzelf aandienen en stappen zetten makkelijker gaat.

Het is soms eenvoudiger dan je denkt. Dat er momenteel zoveel aandacht is voor duurzaam en toekomstbestendig ondernemen, betekent niet dat het fenomeen zelf nieuw is. Het merendeel van de ondernemers weet precies wat duurzaam is. Zonder er ruchtbaarheid aan te geven, zijn ze er al jaren mee bezig.

Karnemelk

Het is vooral wát we met elkaar duurzaam vinden dat aan verandering onderhevig is. Vroeger was melk van de koe gezond, daarna niet meer, toen karnemelk, daarna was melk net zo CO2-fout als vlees en de laatste stand van zaken ben ik even kwijt. Het hoort bij het wilde westen. Snelle ontwikkelingen. Maar niet iedere ondernemer kan daarin hetzelfde tempo hanteren.



Er zijn bedrijven die met hun innovatieve bedrijfsmodel en passant een wereldprobleem oplossen. Denk aan Boyan Slat die met zijn Ocean Clean Up de plastic soep in de oceaan wil opruimen. Prachtig en hemelbestormend, maar dat hoeven we niet allemaal te doen.

Gewoon werk

Er is nog zoveel 'gewoon werk' te verrichten, werk dat een hele mooie bijdrage levert aan onze maatschappij. Van schooljuf tot stratenmaker, van luchtverkeersleider tot postbode, van accountant tot verpleger. Veel van dat werk is al duurzaam in zijn aard.

En niet alles kan van vandaag op morgen zomaar veranderen. Een klassiek groot bedrijf met alles wat eraan vast zit ombouwen tot een volledig duurzame onderneming kost tijd, op zijn minst vijf tot tien jaar. Het is een weg die loopt van visie en ware intenties naar ingrepen in je bedrijf.

Langzaamaan, stap voor stap. Verandering gaat via de weg van belangen en die is zelden snel. Zet ook niet al het oude gelijk overboord. Bedenk wat je al hebt.

Tips voor ondernemers op zoek naar verduurzaming:

- Duurzamer worden? Vertrouw vooral op jezelf

- Onderzoek je ware intenties. Het gaat werken als je zelf echt ergens van overtuigd bent of raakt

- Laat je niets aanpraten. Het is momenteel een chaos van onderzoeken, belangen, feiten en ontdekkingen. Zoek het zelf uit

- Bepaal je eigen ambitie als het gaat om duurzaamheid. Grote of kleine stap, is minder belangrijk. Transparantie daarover en beloften waarmaken des te meer

- Neem de tijd en respecteer je weg: een groot klassiek bedrijf ombouwen tot duurzame onderneming kost meer moeite, tijd en investeringen dan vanuit het niets het 'direct goed' kunnen doen. Goed-fout denken gaat weinig bijdragen.

André Miedema is organisatieadviseur en ondernemerscoach. Voor NoordZaken schrijft hij over brandende kwesties in organisaties en hoe je die aanpakt.