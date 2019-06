'Domies Toen in financiële problemen: 'Kunnen niet blijven aanmodderen'

Is er nog een toekomst voor Domies Toen in Pieterburen? De stichting die de botanische tuin beheert kampt met financiële problemen en doet een beroep op de gemeente Het Hogeland.

'We komen op jaarbasis zo'n 15.000 euro tekort. Als de gemeente ons niet helpt, dan houdt het op', zegt voorzitter Mia de Jong.

Duur tuinbeheer

De stichting krijgt op dit moment 10.000 euro van de gemeente. Dat is volgens De Jong niet voldoende om botanische tuin in stand te houden.

'Daar kunnen we net twee dagen tuinbeheer van betalen. Dat omvat trouwens veel meer dan alleen onkruid uit de tuin halen en de tuin netjes houden. Je praat ook over zaken als collectiebeheer, monitoring van de collectie en overleg met deskundigen. Veel meer dan waar wij op dit moment aan toekomen.'

Zenuwslopend

Volgens De Jong kampt de stichting dit jaar al met een gat op de begroting. Dat tekort zal volgend jaar verdubbelen, is de vrees.

'Dat komt omdat we nauwelijks inkomsten hebben doordat we de theeschenkerij moesten afstoten. Een groter tekort kunnen we niet riskeren. We gaan niet doormodderen zoals we tot nu toe hebben gedaan. Het is zenuwslopend. We hebben meer financiële ruimte nodig om de tuin op een kwalitatief goede manier te onderhouden.'

Deze maand duidelijkheid

De stichting heeft de gemeente inmiddels verzocht om structureel een subsidie van 24.000 euro per jaar toe te kennen.

'Volgende week voeren we gesprekken met politici. We hopen er deze maand meer duidelijkheid over te krijgen.

