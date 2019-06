Grond bij Appingedam trilt: aardbeving met kracht 1.9

Het is de vierde keer deze maand dat er een aardbeving is in onze provincie. De hevigste was die van 2.5 bij Garrelsweer op 9 juni.

Later die dag volgde daar nog een beving van 0.9. Eerder in de maand was er eentje van 0.6 in Meedhuizen.

