'Dit pensioenakkoord blijft kiezen tussen twee kwaden'

Tijd voor een vastberaden bond

Wie fan is van polderen kan het haast niet droog houden deze dagen. Ik ben dat zeker niet. Voor mij behoort de vakbeweging geen loonslaaf van de macht te zijn, maar een stevige opeiser van werknemersbelangen. Een vastberaden bond die geen genoegen neemt met minder achteruitgang, maar altijd voor vooruitgang knokt.

Of het nog niet vernederend genoeg was dat de pensioenleeftijd van 65 zonder slag of stoot cadeau is gedaan, gaan ze nu helemaal neoliberaal jonassen met werkende ouderdom. Dit is waar lafhartige en kapseizende sociaaldemocratie toe leidt. De polder viert feest, de samenleving mag haar zooi opruimen.

Knok voor wat je waard bent

Mijn oproep aan georganiseerde arbeiders: knok voor wat je waard bent. Laat je niet bang maken door politieke of bondsbobo's bij het torpederen van dit akkoord. De macht ligt niet aan onderhandelingstafels maar in júllie werkende handen.



Uitstekend akkoord

Een meer dan uitstekend pensioenakkoord! De huidige staatsbemoeienis tot in het absurde is desastreus voor veel pensioengerechtigden. Géén indexering/pensioenverhoging: eindelijk voorbij! De minder snelle stijging van de AOW-leeftijd: uitstekend!

Macht van vakbonden is tanende

Wie hier nu tegen wenst te zijn, wil blijkbaar het onderste uit de kan, en dat is altíjd rampzalig. Daarbij komt nu dat het van de zotte is dat vakbonden wel even zullen bepalen wat de overgrote meerderheid van werkend Nederland aangaat. De macht van de vakbonden is al jaren tanende. Zij vertegenwoordigen steeds minder werkenden, en bestaan toch vooral om zichzelf in stand te houden.

Vakbondsleden hebben dús het recht niet om voor mij, en voor andere (al dan niet zelfstandig) werkenden of gepensioneerden, te beslissen hoe het met míjn pensioen c.a. verder gaat. Vakbonden: Handen af van de pensioenen!



Toekomstbestendig plan

Het heeft 9 jaar onderhandelen gekost en toen waren de polderbewoners klaar. Werkgevers, werknemers, de overheid kunnen allemaal leven met dit akkoord. Er ligt een

plan voor dat toekomstbestendig is. Wel anders, minder zekerheden, maar wel minder

stijgende pensioenleeftijd, wel de mogelijkheid voor zware beroepen om er eerder uit te

gaan, hopelijk wel indexatie van pensioenen van vele ouderen nu, die al een hele tijd niet

zijn aangepast aan de inflatie.

Ga akkoord!

Daarnaast de mogelijkheid voor zzp'ers om mee te doen en de noodzaak om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het alternatief is nog veel slechter en meer zit er niet in. Jammer dat het akkoord nu wordt voorgelegd aan heel veel mensen die op basis van vaak weinig informatie de zaak kunnen torpederen. Dus als het aan mij ligt: akkoord gaan!



Acceptabel akkoord

Een goede en zekere oudedagsvoorziening is een heel groot goed. Veel partijen stemmen in met het huidige conceptakkoord. Belangrijk onderdeel van dit conceptakkoord is onder meer een langzamere stijging van de pensioenleeftijd dan nu nog van kracht is. Pas over 5 jaar wordt dan de pensioenleeftijd 67. Volgens de werkgevers, de coalitiepartijen, de PvdA, GroenLinks en het bestuur van de FNV is dit een acceptabel akkoord.



Best haalbare alternatief

Het 'ledenparlement' van de FNV stemt hierover voor zaterdag om 12 uur. Stemmen deze leden tegen, dan klapt het akkoord. Persoonlijk geloof ik dat dit akkoord wel het best haalbare alternatief is. Als dit zaterdag om 12 uur blijkt, dan hebben we voorlopig meer stabiliteit aan de pensioenhorizon voor 8,7 miljoen Nederlanders. En dat is van belang.



Kiezen tussen twee kwaden

Tja, wat is goed en wat is slecht? Het blijft kiezen tussen twee kwaden. Persoonlijk vind ik dat de AOW op 65 moet blijven. Een leeftijd waarop de meeste mensen lang genoeg gewerkt hebben. En voor de groep die door wil werken moet er een mogelijkheid zijn.

Tegenvaller

Wat mij tegenvalt is dat de PvdA en GroenLinks zo snel hebben ingestemd met het akkoord na van te voren zwaar te hebben ingezet. Mijn inziens had er voor deze partijen meer ingezeten. Maar wellicht is hun een plekje beloofd in een volgend kabinet. Tja en dan is een kinderhand voor deze partijen snel gevuld. Ik ben heel benieuwd wat de PvdA- en GroenLinkskiezers hier van vinden. En de leden van de vakbond moeten gewoon nee zeggen tegen dit akkoord.