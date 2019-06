Striptease in Ulrumer jeugdsoos was 'foute grap'

'Dit was geen handige actie', zegt Nik Poortinga, buurtwerker bij Mensenwerk het Hogeland. Tijdens het openingsfeestje van de jeugdsoos in Ulrum is er een stripster ingehuurd.

Poortinga begeleidt de jongeren van de jeugdsoos en heeft al een gesprek gehad over het voorval met het bestuur.

'Er waren alleen nog meerderjarige mannen en vrouwen aanwezigen en die zijn met de pet rond gegaan om geld in te zamelen om een erotische danseres in te huren. Want een striptease kan je het niet noemen. De lingerie van de dame bleef aan', vertelt Poortinga.

Tegen de regels

'Ik wil de actie niet goed praten want dit hoort niet zo. De jeugdsoos moet voor iedereen een veilige plek te zijn. Ik ben met de jongens in gesprek geweest en het bestuur heeft ook spijt dat dit gebeurd is', zegt Poortinga.

Hij begeleidt een aantal jeugdsozen waaronder de Ulrumer jongeren die sinds kort weer een eigen jeugdsoos hebben in een gebouwtje naast de voetbalvelden.

'Dit zal nooit meer gebeuren'

Samen met dorpsbelangen is Mensenwerk op zoek gegaan naar jongeren die de verantwoordelijkheid voor de jeugdsoos op zich wilde nemen.

'We hebben enthousiaste groep mensen gevonden die ondanks dit voorval heel goed bezig zijn. Het voorval is al in november gebeurd. Maar mensen hebben het er nog steeds over. Dat is jammer want sindsdien zijn er geen problemen meer geweest in de jeugdsoos. De groep is serieus bezig', vertelt Poortinga. 'Dit was een foute grap en zal nooit meer gebeuren'.