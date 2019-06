Erwin de Vries en Davine maken eerste Gronings-Frans duet

Het is een opmerkelijk duo: zanger Erwin de Vries en de Groningse chansonnière Davine. Donderdag verscheen hun duet Mooie Minsen. Half in het Gronings, half in het Frans.

'Bij mijn weten is het nog nooit eerder gedaan,' antwoordt Erwin de Vries op de vraag of het het eerste Gronings-Frans liedje ooit is. Inspiratie voor het lied kreeg de zanger in Frankrijk, zijn favoriete vakantieland. 'Ik was daar toen ik er aan begon en tijdens het schrijven kreeg ik het idee om een duet te maken en toen dacht ik al snel Davine.'

Groningse chansonnière

De Groningse chansonnière Davine timmert sinds enige jaren aan de weg met Franstalige liedjes en scoorde meerdere hits waaronder A Bicyclette in 2015. Door problemen met haar vorige platenlabel heeft de zangeres een tijdje niets uitgebracht.

'Het is heel fijn om weer iets naar buiten te brengen,' vertelt ze er over. Lang nadenken over het duet met Erwin de Vries hoefde ze niet. 'Het leek me direct hartstikke leuk, sowieso een duet en dan ook nog Gronings-Frans.'

Tijden van Facebook en Instagram

Mooie Minsen van Erwin de Vries en Davine klinkt op het eerste gehoor als een zomers liedje, maar voor wie goed luistert zit er volgens De Vries wel een boodschap in.

'In deze tijden van Facebook en Instagram ligt er veel druk op hoe we eruit moeten zien, wie we moeten zijn,' begint De Vries. 'De boodschap van Mooie Minsen is dat het niet uitmaakt hoe je eruitziet, of je dik, dun of rood haar hebt, we zijn gewoon mensen met elkaar, mooie mensen.'