Ook al vind je je eigen bedrijf nog zo veelbelovend, investeerders staan niet zomaar in de rij om geld in je onderneming te steken.

Op het G-Force Pitchevent mochten vier ondernemingen strijden om de gunsten van geldschieters. Maar van waaruit beslissen zij? Is dat hun onderbuik of zijn het de cijfertjes?

Voor een zaal vol ondernemers en investeerders in de it-werkplaats Het Kasteel in Groningen zetten donderdag Buku, een Spotify voor studieboeken, zeiljachtenverhuurder Tubber, investeerdersplatform Bondex en RCPTS, dat in chatbotmarketing doet, hun beste beentje voor om een investeringsbedrag van twintigduizend euro binnen te slepen.

G-Force Capital is vorig jaar opgezet door de provincie Groningen om jonge bedrijven in de it op weg te helpen met een lening. Daarvoor heeft de provincie enkele miljoenen beschikbaar. Het fonds heeft nu vijf investering gedaan.

Verder helpen

'G-Force investeert tot maximaal een ton, maar vaak is er wat meer nodig om digitale startups verder te helpen', zegt fondsmanager Marco de Jong. 'Met het Pitchevent hopen we geld van ondernemers aan te trekken en de contacten tussen investeerders en ondernemers te versterken.'

Maar waar kijken deze zogeheten informal investors vooral naar? Is het hun onderbuik - de guts feeling - van waaruit ze beslissen, of zijn het de cijfertjes - de spreadsheet?

We vragen het drie investeerders op het Pitchevent.

Jeroen Bos, eigenaar-oprichter van het it-bedrijf Bossers & Cnossen, investeert in vier startups:

'Onderbuik. Daar begint het. Het eerste gevoel bepaalt of je met iemand verder gaat. Dan pas komen de cijfertjes. Met een startup-ondernemer moet je lunchen, bier en koffie drinken. Voordat ik mijn geld in de bezorgdienst Dropper van Jantine Doornbos stak heb ik zeker zes keer uitgebreid met haar geluncht. Ik wil dan weten: waar zit de passie, waar zit de drive?'

'Pitches zijn vooral goed voor de ondernemers die goed kunnen presenteren. Het is lastig om door een goedlopende presentatie heen te kijken en te bepalen wat het echte verhaal is. Daarvoor moet je dieper graven. Ik had dus vooraf mijn huiswerk al gedaan.'

Alex van Ginniken, ondernemer in de internetbusiness en businesscoach. Investeert in drie bedrijven in de it.

'Natuurlijk moeten je product en je cijfers op orde zijn, maar mijn onderbuik vertelt me wat ik moet doen. Je moet het in de eerste plaats zien zitten om met de ondernemer als persoon samen te werken. Het gaat om de klik. Ik zoek ook een bepaalde openheid. Ben je in staat goed te communiceren met een team, met je mensen?'

'Ik ga altijd op zoek naar de drive bij de ondernemer en vraag me dan af of hij coache-able is, staat hij open voor jou ideeën en kennis? Kan hij zich ontwikkelen?'

'Uiteindelijk draait het voor mij om de vraag: ben jij een fijn persoon? Ik investeer trouwens vooral tijd in bedrijven, dat zie ik ook als een vorm van geld.'

Investeerder nummer 3 heeft zijn eerste bedrijf goed verkocht en helpt nu tien bedrijven met raad, daad en geld. Geeft er de voorkeur aan anoniem te blijven, want wie weet wie er anders allemaal bij hem op de stoep zullen staan.

'Beide, cijfers en onderbuik. Het is een combinatie. Ik wil weten wat het businessplan is, hoe het verdienmodel eruit ziet, hoe snel zit hij bij de nul? Maar dan komt de vraag waar de klik met de ondernemer zit. Gewoon: vind je elkaar aardig.'

'Je hebt ook ondernemers die zoeken gewoon geld, daar kan ik niet zoveel mee. Ik zoek ook heel erg de lol. Geld overmaken dat kan iedereen. Ik wil wel meerwaarde kunnen bieden en een beetje invloed hebben.'

'Ik zit nu in tien bedrijven, van allerlei aard. Dat gaat tot nu toe heel goed. Er is in elk geval nog niks failliet gegaan.'