Ton Broekhuis van Noorderlicht onderscheiden met de Erepenning

Broekhuis kreeg de penning vanwege zijn grote betekenis voor de internationale fotografie in het algemeen en zijn betekenis voor de gemeente Groningen in het bijzonder.

Geen vrienden

De uitreiker van de Erepenning, Paul de Rook, is naast locoburgemeester ook als wethouder verantwoordelijk voor het besteden van cultuurgelden binnen de gemeente Groningen. In die functie heeft hij regelmatig de degens gekruist met Ton Broekhuis.

In zijn toespraak deed de wethouder dan ook een handreiking naar Broekhuis. 'Ik hoop dat alles wat de wethouder beloofd heeft, dat hij dat gaat waarmaken', laat Broekhuis weten.

Fotograaf Ton Broekhuis is de initiator en drijvende kracht van Noorderlicht en is daar trots op. 'Noorderlicht is één van de weinige culturele instellingen in het noorden die een particulier initiatief zijn, daarom zijn we een pain in the ass van de wethouder.'

Meer geld is bespreekbaar

Volgens Broekhuis heeft De Rook in zijn toespraak laten weten dat alles wat hij als wethouder heeft laten liggen, de afgelopen zes jaar, gaat goed maken. 'Het is nu weer bespreekbaar.' Volgens Broekhuis gaat dat dan vooral om meer geld voor Noorderlicht.

Na de handreiking van de locoburgemeester wil Broekhuis ook best zijn hand reiken. 'Ik wil graag met hem meedenken.'

Broekhuis eindigt positief, omdat de wethouder beterschap heeft beloofd. 'Eerder zag ik het negatief in, ook omdat het Rijk bezuinigde, maar inmiddels denk ik dat als we in Groningen dit soort geluiden laten horen we nog wel dertig jaar door kunnen gaan.'

