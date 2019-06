In Pieterzijl gaat het alleen over fracking van het gas

De informatiebijeenkomst had eigenlijk moeten gaan over een nieuwe bestemming van de gasopslag bij Grijpskerk, maar daar ging het donderdagavond nauwelijks over in het dorpshuis van Pieterzijl.

De bijeenkomst was de derde in een serie van vier die worden gehouden in de dorpen rond de gasopslag. Het complex gaat in 2021 dicht en de NAM wil weten wat er volgens de omwonenden met het terrein moet gebeuren.

Maar daar werd amper over gesproken, hoofdonderwerp werd de gaswinning bij het dorp zelf.



Fracking

Donderdag maakte minister Wiebes bekend dat hij de NAM toestemming geeft om gas te winnen uit het veld Pieterzijl-Oost en dat daarbij de omstreden fracking-methode mag worden gebruikt.

Vorig jaar werd daar al luid tegen geprotesteerd en zorgen zijn er nog steeds.



De toenmalige gemeente Zuidhorn, waar Pieterzijl onder valt, tekende protest aan tegen het winningsbesluit, en de erfopvolger, de gemeente Westerkwartier, overweegt dat opnieuw te doen.

Wethouder Hielke Westra: 'We moeten het besluit nog goed bestuderen, maar de minister lijkt niet te hebben geluisterd naar de meeste van onze bezwaren. Met wat we nu weten is er alle reden om aan te nemen dat we naar de Raad van State stappen.'

Begrip van de NAM

Dat het nauwelijks over de toekomst van de gasopslag ging verbaasde eigenlijk niemand. Ook Wessel de Haas, directeur gaswinning Groningen van de NAM, begreep dat.

'Donderdag heeft de minister het besluit openbaar gemaakt en dan is het logisch dat de mensen het daar over willen hebben. Binnenkort organiseren we een informatieavond die specifiek gaat over de Pieterzijl-Oost.'

Wanneer die bijeenkomst wordt gehouden wordt nog bekendgemaakt.

