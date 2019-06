'Het Wilhelmus? Al sla je me dood'

Van echte Oranje-koorts is twee dagen voor 'Das Duell' geen sprake. Het enige oranje wat gedragen wordt zijn oranje trainingshesjes.

Het volkslied

De geselecteerde spelers dragen allemaal hun clubkloffie. Zaterdag zal dat anders zijn in Emmen waar de semi-interland tegen Noord-Duitsland gespeeld wordt.

Elke speler draagt dan oranje en kent normaal gesproken Het Wilhelmus uit hun hoofd. Althans daar heeft de bondscoach wel op aangedrongen. 'Ik heb de jongens gevraagd om het volkslied een beetje uit hun hoofd te leren.' vertelt Jans.

Maar Be Quick-spits Arnoud Bentum moet het antwoord schuldig blijven als hem gevraagd wordt om de eerste zin op te lepelen. 'Dat is een goeie, ik denk dat ik nog even moet oefenen. Straks op weg naar huis zet hem meteen op in de auto.' zegt de topscorer van de zondaghoofdklasser.

VV Winsum-speler Marcel Pannekoek heeft minder moeite. Na enige bedenktijd rolt er 'Wilhelmus van Nassouwe, ben ik van Duitsen bloed' uit zijn mond.

Iedereen speelt

Het is ook niet het eerste waar je aan denkt als 'international' van Noord-Nederland. De wedstrijd is wat dat betreft veel belangrijker. Jans heeft ervoor gekozen om alle 22 geselecteerde spelers in actie te laten komen.

Twee elftallen, eentje voor de eerste helft en een na rust. 'Ik denk dat het voor de jongens echt indrukwekkend is als ze eenmaal op het veld staan. Voor mezelf is het niet zo bijzonder omdat ik vroeger in vaak in vertegenwoordigende elftallen zat.'

