OM: Verleng tbs moordenaar Jan de Wit met een jaar

Als het aan Kor van D. (53) zelf ligt, houdt de maatregel per direct op. Sinds 2007 heeft hij tbs. Hij bracht de tiener in 2002 om het leven, omdat hij een accu in zijn tuin had gegooid. Van D. stak zijn achterbuurjongen met een keukenmes dood. De man was onder invloed van alcohol en verminderd toerekeningsvatbaar.

Hij kreeg acht jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor zijn daad. Zijn behandeling in een kliniek in Utrecht verliep goed. Hij woont sinds twee jaar buiten de muren van de inrichting en heeft inmiddels een vaste baan en een klein netwerk opgebouwd. Drank en drugs heeft hij afgezworen en hij heeft goed contact met de reclassering.

Rapport ontbreekt

Toch ziet de officier van justitie het nog niet zitten om de maatregel volledig op te heffen. Er ontbreekt een rapport van zijn huidige psychische toestand. Van D. weigert met een psychiater te praten, omdat die naar zijn mening niet objectief is.

De officier van justitie wil wel een rapport over zijn geestesgesteldheid hebben, omdat de kans op herhaling nog steeds als matig wordt gezien. 'Tbs eraf komt daarom te snel in deze fase. Met een matig recidiverisico kan de samenleving niet leven', zegt ze.

Van D. wil zelf graag als vrij man door het leven. Hij vindt dat de maatregel hem belemmert in zijn dagelijks leven, vooral in zijn werk. Over drie maanden doet de rechter uitspraak, omdat er eerst nog een psychologisch rapport opgesteld wordt.

