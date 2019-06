Celstraffen geëist voor overvallen pizzeria Marum

Het drietal dat donderdag terechtstond voor de overval op de pizzeria in Marum moet de cel in als het aan de officier van justitie ligt.

Op 30 oktober 2018 zat de eigenaar in zijn pizzeria te wachten tot zijn apparaten afgekoeld waren, zodat hij naar huis kon. Rond kwart over elf kwamen een 18-jarige Roner en een 20-jarige man uit Nuis de zaak binnenrennen.

Ze deelden in totaal 26 klappen uit, waarna de eigenaar bewusteloos raakte. De man uit Nuis trok de kassa los en nam hem mee. Een 18-jarige man uit Drachten wachtte hen op in de auto.

Schulden

De drie mannen zaten in flinke geldnood, zo blijkt uit hun telefoongegevens. Twee van hen hadden schulden in de drugswereld vanwege dealen. Met de opbrengst van de overval konden ze die schuld niet wegwerken: in de meegeroofde kassa zat slechts 200 euro.

De overval op de pizzeria was niet toevallig. De vader van de 18-jarige man uit Drachten was een vriend van de eigenaar. Daardoor wist de man dat de eigenaar contant geld op zak had. Maar tijdens de overval heeft het duo alleen aan de kassa gedacht.

Straffen

Twee van de drie komen vanwege hun leeftijd in aanmerking voor jeugddetentie. Tegen de Roner werden 540 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 299 voorwaardelijk. Hij kreeg als enige wroeging en bekende de overval. De man uit Drachten hoorde een jaar jeugddetentie tegen zich eisen, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

De man uit Nuis hoorde 30 maanden waarvan 12 voorwaardelijk tegen zich eisen. Hij ontkent ook alle betrokkenheid. Alle drie moeten ze zich, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, laten behandelen voor hun stoornissen en problemen.

Herkend

Hoewel de twee ontkennen, gaat de officier van justitie niet mee in hun verhaal. De drie zijn naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht veelvuldig herkend. Ook het masker dat een van hen droeg tijdens de overval is gevonden. Daarnaast maakten hun telefoons contact met een mast in Zevenhuizen op het moment dat de kassa daar gedumpt werd.

De eigenaar van de pizzeria heeft nog dagelijks last van de overval. Hij slaapt slecht, heeft nog steeds pijn aan zijn gezicht en bezoekt daar artsen voor. Hij slikt zware pijnmedicatie en heeft posttraumatische stressklachten. 'De lol is er voor mij af. De pizzeria was mijn leven en mijn hobby, maar dat is nu niet meer zo', verklaart hij ter zitting.

De rechtbank doet op 4 juli uitspraak.

