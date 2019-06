Lopend Vuur: Het pensioen is in Nederland goed geregeld

Komend weekend wordt duidelijk hoe de leden van vakbond FNV denken over het pensioenakkoord. Sinds woensdag mogen de leden stemmen. De uitkomst is cruciaal voor het pensioenakkoord.

Jarenlang werd er onderhandeld door vakbonden, werkgevers en de overheid over een nieuw pensioenstelsel. Onlangs werd het akkoord gesloten. Daarin spreken de partijen onder andere af dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt en dat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen. Maar de afspraken zijn pas definitief als de vakbonden ermee instemmen.

Hoe staat het met jouw oudedagvoorziening? Omdat we met z'n allen ouder worden, maken mensen meer en langer gebruik van hun pensioen. Om die reden is de pensioenleeftijd al verhoogd.

Dat het allemaal wat minder wordt en dat we langer moeten doorwerken, daar lijken deskundigen het wel over eens. Toch hebben we in Nederland, in tegenstelling tot veel ander landen, wel een uiitgebreid pensioenstelstel.

Hoe kijk jij naar het nieuwe pensioenstelstel en naar je eigen pensioen?

Sigaretten kopen

Sigaretten horen niet thuis in de supermarkt. Dat vond 61 procent van de stemmers op het Lopend Vuur van gisteren. 5.869 mensen brachten hun stem uit.