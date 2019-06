Dit Was De Week: 'Bizar als iemand zo dicht bij je huis gearresteerd wordt'

Die week begon met het oppakken van een verdachte van de Jaagpadmoord.

In Dit Was De Week blikken we elke zaterdag terug op het belangrijkste nieuws van de week.

Doorbraak in moordzaak

Een kleine maand nadat Hidde Bergman tijdens het hardlopen werd doodgestoken bij het Jaagpad, heeft de politie maandag een 26-jarige verdachte opgepakt. De man werd zaterdag aangehouden voor de vernieling van een auto. Twee dagen later wist men hem ook te linken aan de moord/doodslag op de hardlopende Bergman. Omwonenden reageerden geschrokken op het nieuws.

Huisgenoten van de verdachte willen niet met de pers praten (Foto: Noord vloeimans/RTV Noord)



Van stuwmeer naar waterbedeffect?

Heb je bevingsschade gemeld vóór 13 juni 2019? Dan val je sinds donderdag ook onder de 'stuwmeerregeling' van minister Wiebes en kun je kiezen voor een vaste vergoeding van 5000 euro. De regeling gold eerst voor alle gevallen tot 1 januari, maar de beving van Westerwijtwerd veranderde dat. Hoe precies? Dat lees je hier.

Het besluit van Wiebes zorgt voor gemengde gevoelens bij het Gasberaad en de GBB. Want stel dat mensen nu massaal hun schades laten herstellen, zijn er dan wel voldoende aannemers om die klussen te klaren?

[Image:90348]

Ondertussen werd ook bekend dat gedupeerden in het stuwmeer twee keer zo lang moeten wachten op een besluit over de afhandeling van hun schade.

En ook de Gasunie liet van zich horen: 'We onderzoeken of de gaswinning versneld terug kan naar twaalf miljard kuub per jaar.' De Tweede Kamer wil daar snel werk van maken.



Daar kraait geen haan naar

De traditie met een haan in een mand aan een paal op Schier deed ook dit jaar weer het nodige stof opwaaien. Dierenactivisten sleepten de eigenaar van de haan en burgemeester Ineke van Gent voor de rechter en protesteerden bij het hijsen van de haan. Het haalde weinig uit. Na drie dagen op hoogte scharrelt de haan weer vrolijk rond.



Waiting on a friend

In 1999 stonden ze in het Stadspark, volgend jaar komen ze naar het Groninger Museum: The Rolling Stones. Na het succes van 'Bowie' pakt het museum dus opnieuw uit met een expositie over muzieksterren. Tot grote blijdschap van museumdirecteur Andreas Blühm én de Groningse fans van de band.



Geduld is een schone zaak

In tegenstelling tot de wielersport, is geduld wél een schone zaak. En geduld heeft Bauke Mollema. Acht jaar na dato krijgt hij alsnog zijn podiumplek in de Ronde van Spanje 2011. De Spaanse winnaar van die ronde werd namelijk betrapt op doping. Chris Froome is de nieuwe eindwinnaar en Mollema beklimt het podium.

Proost! (Bauke Mollema/Twitter)



De vlag kan uit

Ook het geduld van eindexamenleerlingen werd op de proef gesteld, maar woensdag kwam dan het verlossende bericht. De examenuitslag pakte goed uit voor Iris Bosman, die we op de voet volgden voor Noord Vandaag. Ze is geslaagd! Zit je nog met herexamens? Sterkte dan nog even.



De Slotplaat

De hemel boven Stad en Ommeland liet zich woensdagnacht van haar mooiste kant zien. Er waren zogenoemde 'lichtende nachtwolken' te zien.

Het zeldzame natuurfenomeen boven Stad (Foto: Raymon Roersma/Twitter)