Dit weekend in Groningen: Relax met jazz of doe een rondje plogging

De zomer is in aantocht! In het weekend voordat het kwik boven de 25 graden uit lijkt te komen, dan kun je nog mooi even door de provincie voor deze activiteiten.

Hengeltje uitgooien

De Predator Challenge is een roofviswedstrijd in het Oldambtmeer en het Schildmeer. De start is zaterdag bij de Nautische Unie in Farmsum. Je moet vroeg op, want de inschrijving start al om 5.30 uur, bij het krieken van de dag. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je hengel uit te gooein.



Bezoek de bouwplaats

Het is zaterdag de Dag van de Bouw. Tussen 10 en 16 zijn mensen welkom op negen bouwplaatsen in onze provincie. Het gaat onder andere om de aanpak van de zuidelijke ringweg, de versterking van de dijk in de Eemshaven en de aanleg van een zonnepark bij Sappemeer. Alle locaties vind je op debouwmaakthet..nl.

De aanleg van het zonnepark in Sappemeer



Jazzfestival

In Zuidhorn klinken zaterdag jazzy klanken. Internationale musici, jong talent en het Noordpool Orkest treffen elkaar tijdens het festival Jazz te Gast. Overdag zijn er allerlei gratis optreden. Voor het slotconcert om 20 uur moet wel een kaartje worden gekocht. Hier vind je alles over het jazzfestival.

Rustig aan!

Hoe langzaam kun jij op je fiets een afstand van 11 meter overbruggen zonder je voeten aan de grond te zetten en de lijntjes te raken? Die vraag kun je beantwoorden door mee te doen aan de voorronde van het NK Slowbiking op het Suikerfabriekterrein. Op zowel zaterdag als zondag kun je een poging wagen tussen 13 en 16 uur. Het wereldrecord staat op meer dan twee uur. Succes.

Bekijk hier hoe het er eerder in Limburg aan toeging



Beklim de Luchtwachttoren

Wil je liever tot rust komen in je weekend, dan biedt het Groninger Landschap de mogelijkheid om zondag de Luchtwachttoren in Warfhuizen te bezoeken. Deze toren werd gebruikt tijdens de Koude Oorlog om het luchtruim in de gaten te houden. De toren is open voor publiek tussen 14 en 16 uur.

Plogging

Actief en toch je steentje bijdrage aan het milieu? Dat kan met een rondje plogging, dat is hardlopen en opruimen tegelijk. Om 13 uur start het (hard)loopevenement om 13 uur bij de ACLO op het Zerniketerrein in Stad. Wandelen mag ook. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 4 en 8 kilometer.