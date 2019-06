Verdachte uit Meppel aangehouden voor moord op Halil Erol (update)

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de destijds 34-jarige Steenwijker, meldt RTV Drenthe.

Erol, vader van twee jonge dochters, verdween op zaterdag 6 februari 2010. Zijn auto werd een maand later zonder kenteken brandend aangetroffen in Haren. Later dat jaar en in 2013 werden lichaamsdelen van Erol teruggevonden in Eesveen en Wanneperveen. Zijn hoofd en handen zijn nooit gevondenDe politie vermoedde dat het lichaam van Errol in een woning in de Groninger wijk Beijum in stukken werd gehakt . Daar werd ook onderzoek gedaan, maar de aangetroffen bloedsporen in het huis bleken niet van de vermoorde Erol.