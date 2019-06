Gemeente Groningen wil met maaltijdbezorgers om tafel

De gemeente Groningen wil om tafel met maaltijdbezorgbedrijven Fooddrop, Deliveroo en UberEats over de arbeidsomstandigheden van het personeel. Het college is van mening dat de bezorgers fatsoenlijk en eerlijk betaald moeten worden.

'We willen in gesprek met de genoemde bedrijven om te kijken of ze zich alsnog willen aansluiten bij de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers', aldus wethouder Carine Bloemhoff.

Ongelukken terugdringen

Deze week werd bekend dat bedrijven die wel bij de belangenvereniging zijn aangesloten, zoals Domino's Pizza, New York Pizza en de Spare Rib Express, bezorgers voortaan per uur betalen, in plaats van per bestelling. De werkgevers hopen zo het aantal ongelukken met bezorgers terug te dringen.

'Niet af te dwingen'

Bloemhoff beseft dat ze geen ijzer met handen kan breken. 'Het is geen gemeentelijke taak, maar iets tussen werkgevers en werknemers. We kunnen het niet afdwingen, tot nu toe zien we die mogelijkheid in ieder geval niet.'

Werkdruk en veiligheid

De wethouder reageert hiermee op vragen van de SP. Fractievoorzitter Jimmy Dijk is blij dat de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers de handschoen heeft opgepakt.

'Het is een hele verbetering, zowel in werkdruk, veiligheid, als zekerheid in beloning.'

