Grensverhaal: Een huis over de grens

Tien jaar geleden besloten Suzanne Oonk-Reilink en haar man in Duitsland de vastgoedbranche in te gaan. Met hun bedrijf 'Ems Regio Immobilien' verkopen ze huizen en boerderijen. Niet alleen in Noord-Duitsland, maar ook in Groningen en Drenthe.

In dit laatste Grensverhaal praat onze stagiaire Karen Hochmuth met Suzanne Oonk over de huizenmarkt in het grensgebied.

Band met de landbouw

Huizen, maar vooral boerderijen en zelfs een mini-camping hebben ze in de verkoop. Suzanne en haar man Bert hebben beide een band met de landbouw.

'Ik ben op een boerderij in het oosten van Nederland groot geworden. In 1994 zijn wij met mijn ouders naar de regio Delfzijl verhuisd en de band met de landbouw is altijd gebleven', zegt Suzanne. 'Waar je opgroeit, dat blijft toch bij je.'

Lage melkprijzen

Suzanne en haar man vertrokken naar Duitsland om daar een melkveebedrijf over te nemen. Ze kwamen terecht in Mecklenburg-Vorpommern, een deelstaat in het noordoosten van Duitsland.

Maar vanwege de lage melkprijzen kwam er in 2009 een eind aan hun droom: de boerderij moest worden verkocht. 'De prijzen waren in Duitsland nog lager dan in Nederland', herinnert Suzanne zich.

Dichter bij de familie

Toen de boerderij verkocht was, besloot het stel om wat dichter bij hun Nederlandse familie te gaan wonen. 'De reis van Nederland naar Mecklenburg duurde elke keer zes uur, dus dat was ook onhandig voor onze ouders. Toen zijn we gaan zoeken en hebben hier in het grensgebied wat gevonden'.

Vanwege hun zoontje, dat net op school zat, is het gezin in Duitsland gebleven. 'Nu is hij net klaar met de middelbare school.'

Grensoverschrijdend verkoop

Het gezin streek neer in Rhauderfehn, vlak bij de Nederlandse grens. Als makelaar kunnen ze zich daardoor zowel op de Nederlandse als de Duitse markt richten.

Suzanne's vader springt regelmatig bij. 'Hij is met pensioen, maar vindt het nog altijd leuk om een beetje te doen.'

Voordat Suzanne en Bert hun eigen makelaarsbedrijf beginnen, doen ze ervaring op bij een makelaardij in Timmel in het Duitse Ostfriesland.

Suzanne heeft in Duitsland nooit echt toenadering gezocht tot andere Nederlanders. 'Ik ga wel naar de Nederlandse kerk, maar dat is maar vier keer per jaar. Verder moet je het in je dorp zelf redden en daar zijn allemaal Duitsers. Je moet je oriënteren op de omgeving waar je bent en dat hebben wij gedaan.'

Maar in de loop der jaren krijgen de makelaars steeds meer Nederlandse klanten. Zo ontwikkelen ze een netwerk van opdrachtgevers aan beide kanten van de grens.

Nederlandse huizen te duur

Veel Nederlanders die een huis in Duitsland zoeken, doen dat omdat de huizenprijzen daar lager zijn dan in Nederland. 'Diegenen die hier naar Duitsland komen, vinden het in Nederland inderdaad te duur. We zitten hier maar een half uurtje over de grens. Dus dat is dichtbij', zegt Suzanne.

Belangrijk om te weten

Als je de beslissing neemt om een huis in Duitsland te kopen, zijn er volgens makelaar Suzanne Oonk-Reilink belangrijke dingen om rekening mee te houden.

'Omdat Nederlandse banken zo'n aankoop niet financieren, moet je op zoek naar een Duitse bank.' Dat is op zich geen problem, maar een hypotheek is natuurlijk ook hier afhankelijk van je inkomen', legt Suzanne uit.

Als je minderjarige kinderen hebt of kinderen die in Duitsland op school zitten, kun je aanspraak maken op 'Kindergeld', een soort kinderbijslag.

'Als je in Nederland blijft werken en een huis in Duitsland koopt, kun je de financiering bij de Nederlandse belasting aangeven. Maar de regering wil dat aanpassen, dus of dat in de toekomst ook nog zo blijft, is de vraag.'

In Nederland is een eigen huis financieel aftrekbaar. In Duitsland is het voordeliger om als woningeigenaar je huis te verhuren.

Als het kan qua werk is het vaak lucratief voor Nederlanders om in Duitsland te gaan wonen. 'Maar het is echt afhankelijk van je eigen situatie; wat je er voor over hebt om op je werk te komen bijvoorbeeld.'

Verschillen

'Wat je je moet realiseren is dat de regels voor het kopen en verkopen van een huis nogal verschillen. In Nederland zijn vaste procedures en regels; in Duitsland is dat allemaal veel vrijer.'

In Duitsland is het niet gebruikelijk dat een makelaar iemand begeleidt die een huis wil kopen.

'Verder kan de verkoper in Duitsland meestal gewoon doorgaan met de verkoop, ook al heeft iemand anders interesse getoond in het huis.'

In Nederland mag dat niet als het huis onder voorbehoud verkocht is.

Toekomst

Suzanne is bezig met een makelaarsopleiding in Nederland. 'Dan kan ik in Nederland ook taxaties doen.' Ze hoopt binnenkort haar laatste examens af te ronden.