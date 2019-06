Storingen na storing: stationslift Winsum blijft voor problemen zorgen

In november is de lift vervangen omdat de vorige ook al meerdere malen defect was. Dat kwam toen grotendeels door vandalisme. Maar sinds de vervanging is het opnieuw raak.

'Liefst een hellingbaan'

De PvdA in de gemeente Het Hogeland is er niet over te spreken. 'Het liefst hadden we gehad dat er een hellingbaan zou komen', zegt fractievoorzitter Jan Willem Nanninga. Zodat de mensen met een beperking altijd een mogelijkheid hebben om op het station te komen. Dat bleek te duur.'

Complexe storing

Vorige week was de lift nog defect. Er bleek een complexe storing te zijn die veroorzaakt was door vandalisme. 'Invaliden staan regelmatig voor een kapotte lift. Iedereen moet altijd de mogelijkheid hebben om uit Winsum te kunnen vertrekken met de trein', zegt Nanninga.

Meer controle

De PvdA'er wil dat er meer controle is op het station ook vindt hij dat er een rol is weggelegd voor de scholen. 'We weten niet of het jongeren zijn. Maar het is goed als de scholen hier ook aandacht aan schenken en het signaal afgeven dat dit verkeerd is', zegt Nanninga.

'ProRail had beloofd dat deze nieuwe lift minder storings gevoelig zou zijn. Dat is niet het geval en in die zin komt ProRail zijn afspraken niet na', zegt Nanninga. Hij gaat aankomende woensdag raadsvragen stellen over de kwestie.

ProRail: mogelijke vervolgstappen

ProRail laat in een reactie weten bezig te zijn met de kwestie. 'We beraden ons op vervolgstappen en zoeken daarbij ook nadrukkelijk de samenwerking met alle betrokken partijen (politie, gemeente, Arriva). We balen enorm van het feit dat vandalen de lift plat leggen met vooral hele vervelende gevolgen voor de mensen die ervan afhankelijk zijn', laat een woordvoerder weten.

Lees ook:

- ProRail gebruikt novembermaand om stationslift Winsum te vervangen