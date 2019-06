Waarschuwing voor reuzenteken 'grenst aan paniekzaaierij'

Vlak over de Duitse grens zijn teken gevonden die drie keer zo groot zijn dan wij hier gewend zijn. De vraag aan Ton van der Made van DoeZoo Leens: moeten we ons zorgen maken?

'Het grenst aan paniekzaaierij', nuanceert Van der Made de waarschuwingen voor de 'tropische reuzen'. 'We moeten waakzaam zijn, maar niet paniekerig.'

'Je ziet ze zo ook eerder op je lijf'

Toch zien de parasieten er voor een leek niet bepaald vriendelijk uit. 'Ze zijn inderdaad een stukje groter dan wij ze hier kennen. Maar dat heeft ook een voordeel: je ziet ze eerder op je lijf. Wat dat betreft kan dat ook preventief werken.'

'Ze dragen ziektes met zich mee, maar dat doen andere teken ook. Dat ze in Duitsland gevonden zijn is heel normaal, want ze doen daar veel tekenonderzoek. Als je veel tekenonderzoek doet, dan is de kans dat je een exoot vindt groter.'

'Ook bij ons in Nederland zal er echt wel af en toe een teek binnenkomen. Dat gebeurt gewoon, trekvogels nemen ze mee.'

We moeten gewoon weer een flinke nachtvorst krijgen Ton van der Made - DoeZoo Leens Insektenwereld

Volgens Van der Made is het een kwestie van goed opletten, want teken tegengaan is onmogelijk. 'Je kunt je insmeren met DEET, maar dat is nog niet een garantie dat je niet wordt geïnfecteerd.'

Strenge winter

'De beste oplossing is een strenge winter. We moeten gewoon weer een flinke nachtvorst krijgen, dan gaan de exoten dood en heb je er geen last van. Daar hebben wij geen invloed op, de natuur regelt het.'

Lees ook:

- 'We moeten niet doen alsof een teek niets is'