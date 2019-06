Geen versterking, maar sloop: 'Dat wordt emotioneel nog wel een dingetje'

'Nee, de vlag gaat niet uit. Ik had het niet direct verwacht, dus het voelt wat dubbel.'

Geen versterking

Rondhuis woont al elf jaar aan de Houwerdastraat en investeerde veel tijd en geld in zijn stulpje. Dat maakt de aanstaande sloop des te moeilijker te verteren.

'Het is ons eerste koophuis. En dan komt nu in één keer het bericht dat-ie helemaal plat gaat, terwijl hij eerst alleen versterkt zou worden. Dat is wel even slikken. Het wordt emotioneel nog wel een dingetje, denk ik.'

155 Huizen tegen de vlakte

Deze week werd bekend dat nog eens Deze week werd bekend dat nog eens 155 woningen in Opwierde gesloopt worden , om die vervolgens opnieuw op te bouwen. Dat aantal komt bovenop de vierhonderd huizen die eerder al aangemerkt werden voor sloop en nieuwbouw. De 155 woningen staan aan de Houwerdastraat, Ripperdastraat, Heiman Akkerstraat en de Rengersstraat. De bewoners wachten al sinds 2016 op een definitief besluit over hun woning.

Lach en een traan

In de vier straten waar de huizen tegen de vlakte gaan, reageren bewoners volgens Rondhuis wisselend op de plannen.

'De meeste mensen zijn er wel blij mee, maar het is ook wel een beetje zoals bij ons: met een lach en een traan. Veel mensen wonen er al heel lang en hebben veel aan hun huis gedaan. Voor hen zal het wel een klap zijn.'



Verhuizen met een gezin met drie kinderen en huisdieren wordt nog wel een heel gedoe Bert-Jan Rondhuis - Bewoner Opwierde

Rustig afwachten

De volgende stap voor Rondhuis is een gesprek met een bewonersbegeleider van Nationaal Coördinator Groningen en een bouwkundige. Daarbij kan het gezin wensen voor de nieuwe woning doorgeven.

'Ik heb begrepen dat daar een heleboel tijd overheen gaat. Er moet eerst in kaart gebracht worden wat iedereen wil. We laten het maar gewoon even op ons afkomen, dan zien we wel. Ik begreep dat ze over ruim een jaar of anderhalf jaar willen gaan slopen. Dat lijkt mij vrij snel.'

Vertrouwen

Waar het gezin komt te wonen zodra de woning gesloopt is, heeft Rondhuis nog niet gehoord.

'Ik vermoed dat we naar de wisselwoningen gaan die gebouwd zijn. Maar ook dat wachten we rustig af. Tot nu toe heb ik er wel vertrouwen in. Ik hoop dat we ons er dankzij de vervolggesprekken op in kunnen stellen. Want met een gezin met drie kinderen en huisdieren wordt dat nog wel een heel gedoe.'

