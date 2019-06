Opnames Hollands Hoop 3 in Luddeweer: 'Anders dan de eerste twee seizoenen'

Tv-sterren als Kim van Kooten, Chris Zegers en Marcel Hensema waren er hard aan het werk. Begin volgend jaar is het resultaat te zien, want dan verschijnt het derde seizoen van de tv-serie Hollands Hoop.

Fokke Augustinus

Oud-Winschoter Marcel Hensema (1970) speelt in de serie psychiater Fokke Augustinus die door het overlijden van zijn vader in het bezit komt van een boerderij in Groningen. Gaandeweg belandt Fokke in de wereld van de wiethandel.

Een groot deel van de serie is opgenomen op Hoog Hammen in Luddeweer. Het eerste seizoen van Hollands Hoop is in 2014 uitgezonden.

Anders dan de eerste twee seizoenen

Terwijl tegenspelers Kim van Kooten en Chris Zegers zich voorbereiden op de opnames van de volgende scene, staat Hensema de pers te woord. 'Ik kan er niet te veel over zeggen omdat je dan de boel gaat verraden', zegt hij als hem wordt gevraagd waar het derde seizoen van Hollands Hoop over gaat. 'Het is anders dan de eerste twee seizoenen, maar ik denk dat het net zo spannend en grappig wordt. Er gebeurt in ieder geval een hoop.'

Broodje paling in Noordpolderzijl

Enthousiast is Hensema over collega-acteur Chris Zegers die nieuw is in de serie. “Die speelt een hartstikke mooie rol', volgens Hensema. 'En hij kent Groningen ook goed.' Als Zegers klaar is met de opname van een scene met Kim van Kooten bevestigt hij zijn liefde voor Groningen. 'Ik heb zes jaar in Groningen gewoond en 's weekends ging ik vaak de ommelanden in voor een broodje paling in Noordpolderzijl.'

Neo-hippie met drie vrouwen

Zegers speelt in het derde seizoen van Hollands Hoop de rol van Rinus. 'Je kunt hem het best omschrijven als een neo-hippie', legt Zegers uit. 'Ik heb bijvoorbeeld drie vrouwen, leef heel vrij en beschik over veel geld.'

Ook Zegers wil niet al te veel kwijt over de nieuwe serie, zelfs niet over de gifgroene dubbeldekker met wietblaadjes waarin hij naar Hoog Hammen is komen rijden.

Lekker langs het Schildmeer

Inmiddels zitten de opnames voor het derde seizoen er op en is de filmploeg klaar om weer naar de Randstad te vertrekken. 'Ik zal het wel gaan missen, we hebben weer een mooie tijd gehad hier', mijmert Hensema. 'We logeren verderop en ik ben net hier naar de set komen wandelen. Anderhalf uur lopen, lekker langs het Schildmeer en dan zo door de weilanden. Dat ga ik wel missen.'

Het derde seizoen van Hollands Hoop is net als de eerste twee geregisseerd door Dana Nechushtan en is een coproductie van BNNVARA en de NTR. Hollands Hoop III is vanaf begin 2020 te zien.

Lees ook:

- Figuranten gezocht voor dramaserie 'Hollands Hoop'

- Derde seizoen voor Hollands Hoop

- Oeps... Politie valt binnen op set Hollands Hoop