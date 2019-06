Herewegviaduct brokkelt af, omwonenden 'hoeven niet in een hotel'

Tijdens de werkzaamheden is de tunnel onder het Herewegviaduct in Stad afgesloten voor verkeer (Foto: Joey Lameris/112Gr.)

Een nieuw hoofdstuk in de ombouw van de zuidelijke ringweg: het Herewegviaduct bij het Sterrebos in Stad wordt vrijdagavond gesloopt.

De verbouwing van de grote verkeersader komt zo aardig op stoom. De tijdelijke rijbanen zijn inmiddels allemaal in gebruik. Maar om verder te gaan met bijvoorbeeld het aanleggen van de verdiepte ringweg, moet eerst het viaduct ruim baan maken.

Hinder voor verkeer

Volgens omgevingsmanager Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort gaan omwonenden er wel iéts van merken. 'De onderdoorgang van het viaduct is sowieso het hele weekend afgesloten.'

Fietsers én voetgangers kunnen door de tunnel bij de Papiermolen. Auto's moeten omrijden. Voor hulpdiensten en bussen is er wel een doorgang gemaakt onder het viaduct.

Mensen kunnen bellen, bijvoorbeeld als ze niet in slaap kunnen komen Bert Kramer - omgevingsmanager

Hotelovernachting niet nodig

Van tevoren een hotelovernachting aanbieden aan de omwonenden is volgens Kramer niet nodig geweest. 'De meeste werkzaamheden die lawaai veroorzaken gebeuren overdag. We plaatsen hekken met geluidswerende doeken, dus dat zal allemaal wel meevallen.'



Het verkeer moet tijdens de werkzaamheden omrijden. (Foto: Joey Lameris/112Gr.)



Bij échte overlast kan het wel

Mochten buurtbewoners toch hinder ondervinden van het geluid, dan is er volgens de manager wel het een en ander mogelijk. 'We gaan dan sowieso in gesprek. Mensen kunnen bellen, bijvoorbeeld als ze niet in slaap kunnen komen. We bekijken dan of we eventueel toch een hotelovernachting kunnen aanbieden.'

In etappes

Vanaf nu zal er drie weekenden lang zal er worden gewerkt aan de zuidelijke ringweg. 'Het zuidelijke deel, waar al geen verkeer meer overheen rijdt, gaan we eruit hijsen en voor een deel slopen.'

Asbest

Volgens Kramer moet dit in meerdere etappes gebeuren, omdat er in sommige delen asbest zit. 'De delen van die weg kunnen we niet ter plekke slopen. Die moeten we naar een gecontroleerd gebied brengen, en daar de boel kapot maken.'

Om maandagochtend 05.00 uur moet het eerste deel van de werkzaamheden klaar zijn. De komende twee weekenden wordt het werk weer opgepakt.

Live via webcam

De werkzaamheden zijn hier live te volgen via een webcam van Aanpak Ring Zuid.

Lees ook:

- Viaduct Hereweg wordt in drie weekenden gesloopt