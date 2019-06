Robben terug in Stad: 'Mijn volgende stap weet ik nog niet'

Oud FC-Groningen speler Arjen Robben is vrijdagavond heel even terug op bekend terrein.

Hij woont de afscheidsreceptie bij van Hans Nijland in bioscoop Kinepolis, pal naast het Groningse stadion.

Tijd nemen

'Ik kan nog geen duidelijkheid geven over wat zijn volgende stap in mijn carrière zal zijn', vertelt hij tegen RTV Noord. 'Dat zal de komende tijd wel duidelijk worden. Ik wil daar rustig de tijd voor nemen.'

Robben heeft al afscheid genomen van zijn huidige club, Bayern München. Er wordt veel gespeculeerd over zijn volgende stap, maar er is officieel nog niets bekend.

Huis gekocht in Stad

De 35-jarige Bedumer moet ook nog eventjes wachten voordat hij definitief zijn intrek kan nemen in zijn nieuwe stulpje in Stad, want de villa is nog in aanbouw. Robben kocht een kavel van 3500 vierkante meter aan de Verlengde Hereweg en liet er een volledig nieuwe woning op bouwen.

'Koelkastcontract'

De band tussen met Nijland is een hele bijzondere, vertelt Robben op de afscheidsreceptie. 'Ik kwam hier als klein jongetje binnen. Ik heb mijn eerste koelkastcontractje bij hem getekend. Vanaf het moment dat ik hier weg ben gegaan is het contact altijd onderhouden.'

Contact onderhouden

Volgens Robben bleef Nijland hem ook goed volgen toen hij eenmaal weg was bij FC Groningen. 'Hij was er altijd voor me. Ook onderweg naar München.'

