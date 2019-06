Top No Surrender staat terecht in Groningen: 'Er ligt slechts één aangifte'

In een twaalf dagen durende rechtszaak staan vanaf maandag vijf kopstukken van No Surrender terecht voor de rechtbank in Groningen.

Vier van de vijf mannen wordt leidinggeven aan een criminele organisatie verweten. Een aantal verdachten staat verder terecht voor (poging tot) afpersing, mishandeling, valsheid in geschrifte en diefstal met geweld.

Groningse No Surrender-zaak

In maart dit jaar stonden al zes No Surrender-leden uit Groningen, Eelde en Uithuizermeeden terecht. Zij zouden in 2016 een 47-jarige Stadjer met 'bad standing' uit de club hebben gezet. Er werd gedreigd om de vingers van het slachtoffer af te knippen. De man is uiteindelijk in zijn ondergoed in de vrieskou gedumpt in Glimmen.

Afluisteren in clubhuis

De strafzaak tegen de kopstukken is het slotstuk van een langlopend onderzoek naar de motorclub. Belangrijk bewijs is vergaard door het afluisteren van gesprekken in het clubhuis in Emmen. Uit de opnames blijkt dat er op grote schaal in drugs wordt gehandeld en dat geweld de boventoon voert.

Begin 2017 is een inval gedaan bij de motorclub. Daarna werd het clubhuis op last van de gemeente Emmen afgebroken.

Bad standing

'We hebben bewijs vergaard onder meer door afluisterapparatuur in het clubgebouw, dat klopt', zegt persofficier Sierd Eijzenga. 'Daarop zijn geluiden te horen van iemand die het slachtoffer wordt van een 'bad standing', zoals wij dat geïnterpreteerd hebben. Diegene wordt ernstig mishandeld. Die geluidsfragmenten zijn ook in Opsporing Verzocht te horen geweest en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een aangifte van die bewuste persoon.'

Bad standing werd ook gezien als een bron van inkomsten Sierd Eijzenga-persofficier

Maar één aangifte

No Surrender is volgens het Openbaar Ministerie (OM) een broeinest van criminaliteit dat moeilijk aan te pakken is. Ook nu ligt er maar één aangifte tegen te club.

'Het is een heel lastig onderzoek gebleken, omdat het merendeel van de slachtoffers geen aangifte heeft willen doen. Toch uit angst voor represailles vanuit de club, want dat werd echt wel bijgezet met bedreigingen van geweld en afpersingen', aldus Eijzenga. 'Dat werd ook gezien als een bron van inkomsten. Als je in een 'bad standing' terecht kwam, werd je afgeperst en moest je geld betalen.'

Het is heel lastig om bij de kern van zo'n club te komen Sierd Eijzenga-persofficier

Hechte organisatie

De politie deed eind 2017 een oproep aan slachtoffers om zich te melden bij de politie. Uiteindelijk heeft maar een persoon zich gemeld.

'Het is toch een tamelijk hechte, dichte organisatie en dan is het heel lastig om bij de kern van zo'n club te komen. Zeker als aangiftes uitblijven, want daar moet je het uiteindelijk wel van hebben om zo'n zaak rond te kunnen krijgen', aldus Eijzenga.

Vertrokken

De rechtszaak duurt in totaal twaalf dagen. De eerste twee dagen zijn ingeruimd voor topman Henk Kuipers uit Emmen. Later zijn de andere kopstukken van de motorclub in het Noorden aan de beurt. Klaas Otto uit Bergen op Zoom, oprichter van No Surrender, moet een week later voorkomen. Inmiddels hebben beide mannen gezegd geen lid meer te zijn van de club.

De strafeisen worden op 2 juli behandeld door de rechtbank.

Verbod No Surrender

Anderhalve week geleden verbood de rechtbank in Assen motorclub No Surrender. De motorclub ging hier gelijk tegen in beroep, waardoor het verbod nog niet van kracht is. Eerder werden al de motorclubs Satudarah en Hells Angels verboden.

