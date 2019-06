'Omwonenden Herewegviaduct hebben rustige nacht'

Bij aannemer Combinatie Herepoort zijn tot nu toe geen klachten binnengekomen van geluidoverlast.

Sloop

Vrijdagavond is begonnen met de sloop van het viaduct ter hoogte van het Sterrebos in de stad. Het viaduct wordt gesloopt om de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg mogelijk te maken.

'Heerlijk geslapen'

'Ik heb heerlijk geslapen', vertelt omgevingsmanager Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort. 'We hebben een telefoonnummer waar mensen terecht kunnen als ze klachten hebben, maar ik heb vannacht geen telefoon gehad.'

Voorbereid

De afgelopen weken is er een aantal voorlichtingsavonden gehouden voor de omgeving waar tekst en uitleg is gegeven. Ook zijn er gesprekken gevoerd met GGZ-instelling Lentis. Kramer: 'We weten dat daar mensen zitten met psychische klachten, dus we vonden het nodig om ook daar tekst en uitleg te geven. Misschien dat ze uit voorzorg iets hadden moeten regelen, maar dat bleek allemaal mee te vallen.'

Lawaai

De eerste ligger van het viaduct is inmiddels verwijderd en afgevoerd. 'Want daar zit asbest in', aldus Kramer. 'De andere liggers gaan we kapot knabbelen. Daar wordt nu een zandbed onder gelegd, want dat spul valt allemaal naar beneden. En dat gaat wel lawaai veroorzaken.'

Geluidsdoek

Die werkzaamheden worden zo veel mogelijk overdag uitgevoerd. 'En we hebben aan de noordzijde onder het viaduct een geluidsdoek opgehangen, zodat het lawaai richting de Hereweg zo veel mogelijk wordt beperkt en daar minder overlast wordt veroorzaakt.'

De aannemer heeft in totaal drie weekenden uitgetrokken voor de sloop van het Herewegviaduct. 'Dat gaan we redden als ik zie hoe het nu verloopt', besluit Kramer.

Live via webcam

De werkzaamheden zijn hier live te volgen via een webcam van Aanpak Ring Zuid.

