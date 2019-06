Scheidend hoogleraar Dirk Strijker: 'Veenkoloniën hebben toekomst als woon- en leefgebied'

Dat is de overtuiging van Dirk Strijker, scheidend hoogleraar Plattelandsontwikkeling van de Rijksuniversiteit.

Strijker zwaaide vorige week af en komende zomer gaat hij met pensioen. Niet volledig, want de hoogleraar blijft aan een aantal lopende projecten verbonden.

Betere verbindingen

'De Veenkoloniën is geen gebied dat van oudsher op de kaart staat als woongebied', stelt hij. 'Maar zo langzamerhand is het wel woongebied geworden. De verbindingen zijn ook verbeterd. Er rijdt nu een trein naar Veendam, er komt een trein naar Stadskanaal en de snelweg richting Nieuwe Pekela komt er.'

Band met de regio

Strijker had als hoogleraar de focus op plattelandsontwikkeling en publiceerde in die hoedanigheid regelmatig over de Veenkoloniën, het gebied dat hem na aan het hart ligt. Strijker woont er zelf, op de rand, in het Drentse Eexterzandvoort.



De Veenkoloniën heeft een diensteneconomie. Soms rare diensten, zoals het asielzoekerscentrum, maar het is wel werkgelegenheid Dirk Strijker - scheidend hoogleraar Plattelandsontwikkeling

Diensteneconomie

In het verleden werd in die Veenkoloniën ingezet op de landbouw als economische motor. Volgens Strijker gaat die visie het gebied niet verder brengen.

'De landbouw is slechts acht procent van de economie', zegt hij. 'De economie van de Veenkoloniën is een diensteneconomie. Dat zijn soms rare diensten, zoals het asielzoekerscentrum in Ter Apel, maar het is wel werkgelegenheid, dus inkomen.'

Onder druk

Strijker is positief over de toekomst van de streek, al ziet hij ook dat voorzieningen steeds meer onder druk komen te staan.

'Je moet wel uitkijken', concludeert hij. 'De discussie rond de ziekenhuizen bijvoorbeeld, dat Stadskanaal mogelijk zonder komt te zitten... Het is een heel eind die kant op in elk geval. Dat soort voorzieningen moet je wel een beetje in de buurt hebben.'

Geld voor wonen en recreatie

De toekomst ziet Strijker als een regio van wonen en recreëren.

'Het is nu zaak om het geld in te zetten op een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied. Het is een uniek gebied met een uniek landschap. Maar als het nog meer een woongebied moet worden, moet je zorgen dat de grote plaatsen van de Veenkoloniën goed verbonden zijn met Westerwolde en de Hondsrug, de aantrekkelijke gebieden waar mensen goed kunnen verblijven.'

