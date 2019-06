Onderzoek naar draagvermogen dakconstructie MartiniPlaza

Omdat er steeds hogere eisen worden gesteld, wil het gemeentebestuur inzicht krijgen in het draagvermogen van het dak van de evenementenhal.

Veiligheid van personeel en bezoekers

Wij willen een volledig beeld hebben in het belang van de veiligheid van onze bezoekers en de medewerkers van MartiniPlaza, aldus het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Bij een recente controle bleek het veiligheidsplan van MartiniPlaza te dateren uit 2002. Aangezien de wetgeving op het gebied van veiligheid sindsdien is aangescherpt, is inmiddels een aantal aanpassingen gedaan.

'Wij hebben ons veiligheidsplan inderdaad aangescherpt', vertelt directeur Willem de Kok van MartiniPlaza. 'Dan gaat het bijvoorbeeld over zaken als een slotenplan en het vernieuwen van de brandmeldinstallatie. Maar dus ook over de dakconstructie.'

Eisen van standbouwers

'We hebben natuurlijk veel huurders die gebruik maken van onze accommodatie. En de eisen die exploitanten stellen, worden steeds hoger', aldus De Kok. 'Kijk bijvoorbeeld naar de standbouw. Iedereen wil z'n stand tegenwoordig het liefst ophangen in het dak en niet meer op de gebruikelijke wijze met een paar pilaren op de vloer.'

Maatregelen

Eén dak van de evenementenhal is inmiddels bekeken. Daaruit blijkt dat de dakconstructie op dit moment veilig is, zo staat in de brief aan de gemeenteraad. Desalniettemin worden maatregelen genomen om verdere belasting tegen te gaan of om de huidige belasting te verminderen.

'Het gaat om een heel praktische ingreep', aldus woordvoerder Manon Hoiting van de gemeente. 'Bij grote evenementen worden het geluid en het licht voortaan vanaf de grond opgebouwd en niet meer aan het plafond gehangen.'

'Zuinig op ons dak'

'Dat klopt', bevestigt de directeur van MartiniPlaza. 'Partijen die bij ons iets op willen hangen aan het dak moeten een plan indienen. Dat heet in vaktermen 'rigging'. Vervolgens kijken we samen met een ingenieursbureau op welke plek je welk gewicht kunt ophangen. Maar we bouwen liever van de grond op dan dat er iets in het dak gehangen wordt. We zijn zuinig op ons dak.'



Het dak mag er alleen af bij wedstrijden van Donar Willem de Kok - Directeur MartiniPlaza

Verstevigd

De uitkomst van het onderzoek zou kunnen betekenen dat de dakconstructie her en der verstevigd moet worden. De Kok: 'Je moet niet vergeten dat een deel van het pand er al vijftig jaar staat. Er is in de loop van de jaren natuurlijk veel veranderd, dus zijn de berekeningen die ooit zijn afgegeven nog wel valide?'

Tegelijkertijd zijn de bouwers destijds niet over één nacht ijs gegaan. 'Het dak is zo gebouwd dat er een meter sneeuw op kan', weet de directeur van MartiniPlaza. 'Dus los van wat je in het dak hangt, moet er ook nog een meter sneeuw op kunnen. Nee, die dakconstructie is echt wel sterk genoeg.'

Geen enkel risico

Maar als het op veiligheid aan komt, wordt tegenwoordig geen enkel risico genomen. En dat is volgens De Kok maar goed ook.

'Veiligheid is één van de belangrijkste aspecten als het om gastvrijheid gaat. Gasten moeten er vanuit kunnen gaan dat ze veilig zijn, dat het pand op alle fronten beveiligd is. Hetzelfde geldt voor het dak, dat mag er alleen af bij wedstrijden van Donar.'

