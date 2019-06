Nieuwsgierig als ze zijn, koersen de inzittenden van de Expeditiebus naar de open dag van een Paardenmelkerij in Wirdum.

Een paard moet je melk willen geven

'Wat is nou het verschil tussen paardenmelk en koeienmelk?', vraagt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer. 'Een koe geeft altijd wel melk, een paard moet het je willen geven', antwoordt Cor de Winter, eigenaar van de Paardenmelkerij. 'Zo krijgen we bijvoorbeeld geen melk meer van het paard als we het veulen hebben verkocht', vertelt De Winter.

Maar twee uiers

'Daarnaast heeft een paard maar twee uiers en is de melk wat zoeter', vervolgt De Winter.

De heren van Expeditie krijgen een klein shotglaasje paardenmelk aangeboden van De Winter. Het team slaat de glaasjes achterover. 'Het is inderdaad wat zoeter dan koeienmelk en het is nog lauw. Je proeft dat het hartstikke vers is', concludeert Niemeijer.

Over de hele wereld in 35 landen

'En wat voor mensen kopen dat nou?', vraagt Niemeijer zich hardop af. 'Nou, het is heel erg goed voor de huid. Als je bijvoorbeeld last van eczeem hebt, is het een uitkomst', vertelt De Winter. Hij verspreidt zijn paardenmelk over de hele wereld: 'We zitten in Dubai, Canada, Nieuw-Zeeland, ga zo maar door. Zo'n 35 landen in totaal.'

