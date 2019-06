Oud Zwart Wit viert 85-jarig bestaan met toernooiwinst

De club met onder andere oud-profs Arjan Blaauw, Marcel Roode en Steve van den Broek Humphrey in de gelederen zette het lustrum extra luister bij door in de finale van het eigen toernooi VVK na strafschoppen te verslaan.

Relatief onbekend

Voorzitter Wouter Warnaar weet dat zijn club relatief onbekend is in de stad. 'We hebben maar twee elftallen, daar zal het ongetwijfeld mee te maken hebben,' aldus Warnaar. 'Toch houden we het nu al 85 jaar vol. We hebben weinig verloop onder de leden, iedereen toont een grote betrokkenheid.'

Ondernemersclub

Oud Zwart Wit is opgericht door een clubje ondernemers die alleen op zondagochtend tijd vrij hadden om te voetballen. 'Die link met het ondernemerschap is altijd gebleven. We zijn een kleine club. Iedereen kan lid worden, maar wel via iemand die al bij de vereniging zit. Omdat we relatief weinig leden hebben houden we wel graag in gaten wie zich bij de club aansluit,' besluit Warnaar.