Oldambtster voetbalclubs: 'Niet blij met uitspraken wethouder Swagerman'

Een deel van de dertien amateurverenigingen in de gemeente Oldambt is boos op wethouder Kees Swagerman. Aanleiding zijn de aangekondigde bezuinigingen die de sportverenigingen mogelijk gaan treffen.

Dat kan niet, zeggen VVS Oostwold, vv Nieuweschans en vv BATO. Volgens de clubs zijn er in het verleden afspraken die de gemeente Oldambt moet nakomen.

'Doe het onderhoud maar zelf'

Volgens Swagerman moet Oldambt bezuinigen wegens oplopende tekorten in de Jeugdzorg, WMO en bijstandsuitkeringen. Met enkele voorbeelden geeft hij aan voor welke keuzes de gemeenteraad, het orgaan dat besluit waarop bezuinigd gaat worden, kan komen te staan.

'Wij hoeven wettelijk gezien maar één begraafplaats open te houden', aldus Swagerman. 'Dan kun je overwegen om die andere acht te sluiten. En zo kan ik wel even doorgaan. Want ik bedoel: groenonderhoud van sportaccommodaties hoeven wij niet te doen. Dus als wij zeggen: nou jongens, als je wilt blijven voetballen in een dorp, moet je je eigen sportpark maar onderhouden. Wij steken er geen euro meer in.'

'Niet blij'

Die uitspraak zorgt voor boosheid bij de drie clubs.

'Wij zijn zeker niet blij met zijn uitspraken', zegt jeugdvoorzitter Patrick Oudekerk. Hij en secretaris Herwin Broesder beroepen zich op afspraken die de zeventien amateurverenigingen in Oldambt gemaakt hebben met de gemeente.

Achterstallig onderhoud

Een deel van die clubs heeft volgens Broesder en Oudekerk te maken met achterstallig onderhoud.

'Er is toen door adviesbureau Sweco een rapport opgesteld', zegt Broesder. 'In dat rapport kwam naar voren hoe de velden en accommodaties erbij stonden. De conclusie was: er moet achterstallig onderhoud gepleegd worden. Daar zat de gemeente Oldambt zelf bij. Er is ons beloofd dat het achterstallig onderhoud zou worden weggewerkt. Maar als je dit dan hoort, denk je wel: die afspraken zijn dus niks meer waard.'

'Wethouder loopt op zaken vooruit'

'Ik vind het een overbodige uitspraak', zegt voorzitter Dick Smook van vv Nieuweschans. 'Swagerman loopt op de zaken vooruit. Een bezuiniging door oplopende kosten op het gebied van Jeugdzorg en WMO kan niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen.'

Geschrokken

Voorzitter Patrick Spijker van vv Bato is eveneens 'not amused' door de uitspraken van Swagerman. 'Wij zijn geschrokken van die uitspraak', zegt hij.

'We zijn met alle voetbalverenigingen met de gemeente Oldambt in gesprek over het onderhoud van de complexen. Dat onderhoud is al niet best de afgelopen twee jaar. In het verleden zijn er hele duidelijke afspraken gemaakt met elkaar. Daar horen bepaalde onderhoudswerkzaamheden bij, die zijn de afgelopen jaren niet goed uitgevoerd. De heer Swagerman zegt dat de afspraken zo van tafel kunnen worden geveegd. Nou, laat ons dan maar zien hoe.'

Afspraken

Volgens de verenigingen neemt Swagerman onnodig een voorschot op de bezuinigingsdiscussie. Zij beroepen zich op de eerder gemaakte afspraken. 'Daarvoor maak je afspraken met elkaar, om die ook na te komen', besluit Broesder zijn relaas.

Miljoenentekort

De gemeente Oldambt verkeert in financieel zwaar weer. Over het jaar 2018 komt Oldambt 5,3 euro miljoen tekort. Het tekort in de eerste maanden van dit kalenderjaar staat al op 3,3 miljoen euro.

