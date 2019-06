Opnieuw droogte deze zomer? 'We houden het scherp in de gaten'

Er ontstonden scheuren in wegen en dijken, akkerbouwers hadden een magere oogst en huizen verzakten door het inklinken van de droge grond. Hoe gaan we dit jaar de zomer in?

Voldoende water

Hunze en Aa's maakt zich nog geen grote zorgen, meldt RTV Drenthe. Vorig jaar zomer gold in de Veenkoloniën een sproeiverbod. Dat is nu nog niet aan de orde, zegt het waterschap:

'Het lukt nog goed om voldoende water aan te voeren. Van een sproeiverbod is dan ook nog lang geen sprake.'

In de gaten houden

De reactie van waterschap Noorderzijlvest is ongeveer hetzelfde: 'Vooralsnog is er voldoende aanvoer van water. Pas als we gekort worden op water vanuit het IJsselmeer, gaan we weer nadenken over een sproeiverbod.'

Beide waterschappen geven wel aan 'scherp in de gaten te houden' hoe het grondwaterpeil ervoor staat.

Miljoenenschade

Volgens een voorlopige inschatting is de economische schade in Nederland door de droogte uitgekomen op maximaal twee miljard euro in 2018. Alleen al in de gemeente Oldambt bedroeg de schade aan wegen minimaal 20 miljoen euro, zei wethouder Kees Swagerman afgelopen maart.

Maatregelen

De extreme droogte leidde al wel tot maatregelen. In april werd bekend dat het kabinet miljoenen uittrekt om grotere waterbassins aan te leggen, zodat bij nieuwe droge zomers grote waterschaarste voorkomen kan worden.



Nieuwe waterbergingen

In de gemeente Westerkwartier wordt momenteel al gewerkt aan drie nieuwe waterbergingen: De Drie Polders bij Lettelbert, polder De Dijken-Bakkerom bij Boerakker en het Dwarsdiep bij Marum. In totaal kan er in de drie gebieden straks zeven miljoen kuub water worden opgevangen.

Ook natuurgebied De Onlanden wordt voorbereid op extreem weer. Daar wordt de maximale waterstand met 35 centimeter verhoogd.

Lees ook:

- Droogtemonitor komt weer in zicht

- Nu al warm: wat betekent dat voor de droogte?

- Overzicht: alles over de droogte