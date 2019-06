Rondje Groningen: het einde van het amateurvoetbalseizoen wordt gevierd

No pyro no party (Foto: Merijn Slagter)

In dit Rondje Groningen een hoop amateurvoetbal en vertraging. Ook nemen we een kijkje op het Groninger Forum.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Warffummer buikschuiver

Om te beginnen willen we je deze prachtige buikschuivers niet ontzeggen.



2) No pyro no party

Een haast sprookjesachtig beeld vlak voor de aftrap in Hollandscheveld, waar Omlandia 2 promoveerde door met 4-2 te winnen van SC Rouveen 2. Te mooi om niet nog even te delen.



3) Vertraging op de Afsluitdijk

Vanuit Groningen naar Noord-Holland? Normaal gesproken is de Afsluitdijk dan natuurlijk snelste route, maar vanaf 24 juni tot aan 2023(!) zijn eer werkzaamheden gepland. Volgens Rijkswaterstaat is er de komende vier jaar telkens 'ergens op de dijk' één rijstrook dicht. Het fietspad gaat de rest van het jaar helemaal dicht, maar is op de zondagen 23 juni, 21 juli, 4 augustus en 18 augustus wél open voor (brom)fietsers en wandelaars.



4) Geen last van vertraging

Geen last van vertraging had een 48-jarige inwoner van de gemeente Hollands Kroon. Of misschien toch, want hij mag een tijdje niet rijden. Hij werd zondagavond door de politie staande gehouden omdat hij veel te hard reed op de Afsluitdijk. Uit een snelheidsmeting bleek dat hij 242 kilometer per uur reed, waar 130 is toegestaan.



5) Vertraging in Leek

In Leek was maandag al vertraging, toen maar liefst drie auto's op elkaar botsten op de Grieterij.



5) Pomp-up terras

De binnenstad van Groningen is weer een nieuw café met terras rijker. Op het Kleine Der A heeft Museumcafé Het Pomphuus afgelopen weekend de deuren geopend. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de horecagelegenheid pas in het najaar de bierpomp open zou zetten. Je kan nog niet binnen zitten, want een interieur is er simpelweg nog niet. Wel een terras, het zogenoemde 'Pomp-up terras'!



6) Vreemde fietsenparade

Van lijkcargobike tot aardbeicargobike. Alles fietst mee tijdens de parade van cargobikefest op het Suikerunieterrein. De wethouder toetert ze opweg.



7) Dames- en Meidencup in Delfzijl

Nog nooit was vrouwenvoetbal zo populair. Er wordt niet alleen meer naar gekeken dan ooit, maar de meiden voetballen zelf ook. Zoals afgelopen weekend bij NEC Delfzijl. Hier alle winnaars van alle vijf de categorieën bij elkaar.



8) Vloer van lava in Assen

Het Koopmansplein in Assen is voorzien van allerlei kleuren. Volgens een uitleg aan de rand van het plein gaat het om het spel 'De vloer is lava!' De gemeente Assen wil het plein al langer interessant maken voor kinderen. Zo werd er vorige maand al een kleine versie van het TT Circuit op het plein geschilderd.



9) Het duurt nu echt niet lang meer.

Binnenkort mag iedereen rondkijken in het Groninger Forum. Sommige mensen mogen nu alvast even rondkijken.



Tot zover deze donderdageditie van Rondje Groningen. De andere rondjes vind je hier.