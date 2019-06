Het hectische leven van Mark-Jan Fledderus: 'Ik moet goed op mezelf letten'

Sinds 1 april is Mark-Jan Fledderus de nieuwe technisch directeur van FC Groningen. In een uitgebreid interview vertelt hij over die eerste twee hectische maanden. Ook blikt hij vooruit op komend seizoen.

'Geweldige baan'

'Het is een geweldige baan, maar ik moet ook echt op mezelf letten deze periode', zegt Fledderus over zijn start in de drukste periode van het jaar.

'Het is ideaal als je een stuk eerder begint. Je hebt namelijk altijd een overgang van seizoen naar seizoen. Volgend seizoen weet ik bijvoorbeeld precies wat er allemaal speelt, welke processen waar lopen.'

Keuzes maken

Hectische tijden of niet, de selectie voor seizoen 2019/2020 moet nou eenmaal op papier. Daarbij wil Fledderus niet over één nacht ijs gaan, dus moet hij keuzes maken.

'Ik denk dat ik een winnaar ben en het zo goed mogelijk wil doen. Op dit moment moet ik prioriteiten stellen. Ik kan niet iedereen tevreden stellen. Zo heb ik bijvoorbeeld nog geen één op één gesprekken met het personeel gehad, terwijl je dat wel zou willen. Op dit moment is het belangrijkste dat er straks een goede groep staat.'

We willen nog wat scorend vermogen aan de selectie toevoegen Mark-Jan Fledderus - Technisch directeur FC Groningen

Nieuwe spelers

Daar is de technisch directeur uiteraard al druk mee bezig. Fledderus Hij trok tot nu toe drie nieuwe spelers aan. Azor Matusiwa kwam over van Ajax, Ramon Pascal Lundqvist van NAC en Gabriel Gudmundsson werd opgepikt bij Halmstads BK. Daarmee is de kous niet af, vindt hij.

'We willen nog wat scorend vermogen toevoegen en wat meer voetbal van achteruit naar het middenveld krijgen. Ik wil vooral voorruit kijken, maar wel met wat meer power en diepte voorin. Gudmondsson heeft dat bijvoorbeeld. Met Lundqvist en Matusiwa hebben we op het middenveld een slag geslagen.'

'Een linksback is nog een optie, maar ook een linksbenige centrale verdediger zou kunnen. Ik wil zoveel mogelijk opties voor de trainer genereren. Dat zie ik als mijn taak.'

Rustiger vaarwater

Dan nog even terug naar zijn drukke leven. Naast het feit dat hij een nieuwkomer bij de club is, woont Fledderus momenteel ook nog met zijn gezin in Almelo. Die situatie noemt hij 'niet perfect'.

'De kinderen moeten het schooljaar nog afmaken, want het is ook raar om ze in de laatste fase van school te halen. Ik ben dus erg veel aan het reizen, maar straks mogen we gelukkig verhuizen. Wat dat betreft ben ik blij als de selectie is samengesteld, het seizoen loopt en alles in iets rustiger vaarwater is.'

