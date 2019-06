Lopend Vuur: Bij een dagje uit neem ik mijn eigen eten en drinken mee

Een dagje uit kan aardig in de papieren gaan lopen. Naast de toegangsbewijzen voor een pretpark of dierentuin, zijn eten en drinken vaak ook niet goedkoop.

Het terrassenfestival in de stad bedacht een andere methode. De entree was gratis, maar voor een beker betaalde je vier euro. Daar kwam de inhoud van de beker nog bovenop. Bedoeling was dat je je glas vaker kon gebruiken.

Op festivals mag je vaak zelf geen eten of drinken meenemen.

Maar hoe doe jij dat als je op pad gaat voor een dagje uit? Zelf broodjes smeren of toch maar wat extra geld er voor uittrekken?

Ons Lopend Vuur van vandaag:



Pensioen

Vrijdag ging ons Lopend Vuur over de pensioenen. 'Het pensioen is in Nederland goed geregeld', stelden we. Zestg procent van de stemmers van het hiermee oneens.