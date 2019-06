Wordt Frances Vereijken de eerste minister van Gehandicaptenzaken?

Het is de dag van de waarheid voor Frances Vereijken uit Groningen. Zij hoort maandagavond of ze de eerste minister van Gehandicaptenzaken wordt.

De 25-jarige Groningse is een van de zes kandidaten voor de functie die in het leven is geroep door de KRO-NCRV. De minister zet zich in voor de twee miljoen Nederlanders met een handicap.

'Ik werd wel zenuwachtig wakker en denk dat het vandaag alleen maar erger gaat worden', zegt Vereijken maandagochtend vroeg. Aan het begin van de middag vertrekt ze met de trein naar Scheveningen. Om 21.15 uur wordt op NPO 1 in een live-uitzending vanuit het Kurhaus bekend wie de eerste minister van Gehandicaptenzaken wordt.

Frances Vereijken heeft zelf geen handicap, maar maakt van dichtbij mee hoe het is om gehandicapt te zijn en welke uitdagingen en obstakels dat met zich meebrengt. Haar broer Ebel is namelijk meervoudig complex gehandicapt.

Vereijken is een van de twee deelnemers aan het programma die niet gehandicapt is. Ze moet bekennen dat dit best lastig is geweest tijdens haar campagne. Ze snapt de kritische noot van sommige mensen.

'Je wordt wel een gezicht voor gehandicapten, maar ik wil het echt samen doen. Het voordeel van dat ik geen beperking heb is dat ik alle doelgroepen benader en iedereen in dit initiatief wil betrekken.'

Ik hoop heel erg dat ik een grote kans heb Frances Vereijken - verkiesbaar als minister van Gehandicaptenzaken

Over haar kansen durft de Groningse niks te zeggen. 'Het is afwachten wat Nederland wil. Waar zijn we naar op zoek? Naar iemand die concreet dingen verandert of iemand die kijken waar de kern van de problemen zit. Ik hoop heel erg dat ik een grote kans heb.'

Angst overwinnen

Verslaggever Beppie van der Sluis ging vorige week langs bij Frances Vereijken, toen zij haar angst overwon en een enorme klimtoren bedwong.