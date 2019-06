Alpaca geboren op kinderboerderij: 'Ze is heel alert en niet schuw'

Beschuit met roze muisjes bij kinderboerderij Beestenborg in Stad. Afgelopen zaterdag werd daar een alpaca geboren.

'We zijn er heel blij mee. Het is de eerste die hier geboren is', zegt beheerder Sicco Mulder trots.

Wachten beloond

De moeder van de pasgeboren alpaca kwam ruim een jaar geleden drachtig naar de kinderboerderij. Ze had toen al een zoontje. De medewerkers en vrijwilligers zaten dus al even in spanning.

'We waren al een tijdje aan het wachten tot het zover was. Toen de voerders zaterdagochtend kwamen, lag ze al in de wei. Een klein hoopje bruin, terwijl de moeder wit is.'

De blijdschap is extra groot omdat het jonge beestje een meisje is. 'We kunnen niet alle mannetjes houden, maar een dame mag sowieso blijven', zegt Mulder.

Handtam

De jongste aanwinst van de boerderij staat nog wat onwennig op haar lange pootjes, maar maakt het volgens Mulder goed.

'Ze is heel alert en ook niet heel schuw. De voerders mogen haar gewoon aaien en moeders vindt het ook allemaal goed. Het is voor de kinderboerderij natuurlijk mooi als ze wat handtam wordt en naar bezoekers toeloopt.'

Nu nog een naam

Het beestje moet nog wel een naam krijgen. Daarover mogen de vrijwilligers van de boerderij zich het hoofd breken.

'We hebben vier opties naar ze gestuurd en tot vanavond acht uur kan er gestemd worden. Omdat het een alpaca is, wordt het sowieso een Zuid-Amerikaanse naam.'

Eigen wei

Ondertussen leggen werknemers van de zorgboerderij de laatste hand aan het omtoveren van de middenwei tot een alpacaweide.

'We zijn bezig met het plaatsen van een groot Frans hekwerk. Mooi werk, maar wel zweten geblazen met dit weer', puft Mulder.