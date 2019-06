Koen Schuiling (VVD) is de nieuwe burgemeester van Groningen

Koen Schuiling is de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen. Dat is zonet bekendgemaakt na een besloten raadsvergadering op het stadhuis.

Daarmee wordt Schuiling de eerste 'officiële' burgemeester van de nieuwe gemeente Groningen, dat sinds 1 januari dit jaar bestaat uit de oude gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De gemeente is de vijfde van Nederland en telt ruim 231.000 inwoners.

Het is de eerste keer in bijna zeventig jaar, sinds 1951, dat Groningen géén PvdA-burgemeester heeft.

Wie is Koen Schuiling?

Koen Frank Schuiling (60 jaar, geboren op 1 februari 1959) is geen onbekende als burgemeester. Hij bekleedt de functie al sinds 2010 in Den Helder.

De geboren Rotterdammer studeerde rechten en bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen tussen 1978 en 1984. Als fractievoorzitter van de VVD in de gemeente Groningen, was hij in 1998 medeverantwoordelijk voor het opgezegde vertrouwen in burgemeester Hans Ouwerkerk na het falende overheidsoptreden rondom de Oosterparkrellen bij oud en nieuw 1997-1998.

Van 1998 tot 2006 was Schuiling wethouder van Economische Zaken in Groningen. Sinds 1 januari 2017 is hij ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool Groningen.



Geen VVD in de coalitie

Schuiling wordt de opvolger van Peter den Oudsten, die nog tot oktober dit jaar aanblijft als waarnemend burgemeester. Den Oudsten droeg de ambtsketen sinds 2014. Dertien personen solliciteerden op zijn functie; acht mannen en vijf vrouwen.

De benoeming van Schuiling is opvallend. De gemeente Groningen heeft een links-progressieve coalitie met GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie. VVD is daar geen onderdeel van.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Mirjam Wijnja: 'De kleur van de burgemeester wordt steeds minder belangrijk. De ervaring is steeds belangrijker. Deze kandidaat heeft ontzettend veel bestuurlijke ervaring en hart voor Groningen - dat is ontzettend belangrijk. Schuiling is een echte verbinder. Ook dat is echt belangrijk voor de nieuwe gemeente die nu ook gaat over Haren en Ten Boer, en ook de vijfde gemeente van Nederland is.'

Zo wordt Schuiling maandagavond gepresenteerd tijdens een ingelaste gemeenteraad.

Uitdagingen van de gemeente

Door de samenvoeging met Ten Boer en de toename van het aantal bevingen in de stad, behoren ook aardbevingen tot de portefeuille van de nieuwe burgemeester. Andere uitdagingen zijn de verwachte groei van het aantal inwoners en de armoede onder kinderen in de stad: één op de zes groeit op in armoede.

Met Schuiling is geen van de drie burgemeesters in de noordelijke provincies van een linkse partij. In Assen is Marco Out (oud-VVD) de burgervader, in Leeuwarden is dat Sybrand Buma (CDA).

Een reactie van de aanstaande burgemeester zelf laat nog op zich wachten. Gemeente Groningen houdt morgen, dinsdag, een evenement waarop Schuiling zich voorstelt.

