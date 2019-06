Sint Nicolaasschool beste nieuwe gebouw van Groningen

De Sint Nicolaasschool in Haren is het beste nieuwe gebouw van de gemeente Groningen. Het gebouw van Maas Architecten aan de Westerse Drift eindigde tijdens een verkiezing van de Dag van de Architectuur Groningen op de eerste plaats.

De school is ontworpen naar het idee van een klooster.



Liefde voor Groningen

Ruim zesduizend mensen brachten op internet hun stem uit. Het criterium voor de verkiezing was: welk gebouw straalt de liefde voor Groningen het beste uit?

Sportcentrum Europapark van ontwerper VenhoevenCS eindigde bij de online verkiezing als tweede. Derde werd een vrijstaande woning in Glimmen van Studio SKA.

Jury's

Behalve het grote publiek, waren er ook nog een vakjury en een publieksjury, die ook elk in hun eigen categorie drie prijzen mochten uitdelen. De vakjury bestond uit Vincent van der Meulen (Kraaijvanger Architects), Ferry in 't Veld (Architectuur MAKEN) en Mike Emerik (Crimson Architectural Historians).

De publieksjury bestond uit vijftig geïnteresseerden die met een touringbus langs alle genomineerden trokken en de projecten van binnen en buiten konden bekijken.



Woning aan de Grachtstraat

De publieks- en vakjury waren het eens over het beste nieuwe gebouw van Groningen. De opgetopte woning in de Grachtstraat in de Stad kreeg de eerste prijs van beide jury's.

De opgetopte woning aan de Grachtstraat (Foto: Dag van de Architectuur Groningen)



De vakjury is zeer te spreken over de woning van VdpArchitecten aan de rand van het Noorderplantsoen. 'Deze optopping is echt een culturele daad, dit is ontwerpen als cultuuruiting. Overtuigend in opzet en door de fraaie gevel een verrijking voor de buurt.', aldus de kenners.

Sportcentrum Europapark

Sportcentrum Europapark werd tweede bij zowel de twee jury's als het grote publiek. De projecten Meerhuis en Wonen boven Winkel, beiden ontworpen door Onix NL, eindigde samen op de derde plaats, oordeelde de vakjury.

Sportcentrum Europapark, 'ook van binnen prachtig' (Foto: Dag van de Architectuur Groningen)



De publieksjury oordeelde dat het brons ging naar het Avebe Innovation Center van het Groningse architectuurstudio SKETS.

Haren en Glimmen

De zestien genomineerde gebouwen werden gerealiseerd tussen april 2018 en april 2019. Alleen projecten binnen de gemeentegrens kwamen in aanmerking voor nominatie. Dit jaar waren dat voor het eerst ook twee projecten van buiten de stad, in Haren en Glimmen.

De prijzen voor het beste nieuwe gebouw werden afgelopen vrijdag in het Der Aa-theater uitgereikt.

In onze eigen poll kreeg Sportcentrum Europapark de meeste stemmen (22%), gevolgd door Meerhuis, Meerstad (12,6%) en Woningen Ebbingekwartier (10,3%).



