Tandenpoetsen voor honden brengt Veendammer bedrijf forse groei

Het Veendammer bedrijf maakt sinds 2003 hondensnacks van aardappelzetmeel en heeft nu fors uitgebreid. Er is 2.500 vierkante meter fabrieksruimte bijgekomen plus laboratoriumruimten en extra kantoren.

Een investering van zo'n zes miljoen euro. Er is ruim een jaar aan de uitbreiding gewerkt door Paragon, dat deze week als ook werd genomineerde voor de Groninger Ondernemingsprijs 2019, samen met nog negen andere kandidaten.

Overname helpt

Op het industrieterrein Wildervanksterdallen is nu nog zoveel ruimte beschikbaar dat het hele bedrijf één tot anderhalve keer verdubbeld kan worden. Paragon Pet Products is 2,5 jaar geleden overgenomen door WellPet. Eén van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van honden-en kattenvoer.

Miljoenenbedrijf

Wat ooit begon als een project vanaf de burelen bij Avebe is inmiddels uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf. Het bedrijf levert in meer dan 45 landen. Er worden jaarlijks meer dan 120 miljoen vegetarische hondensnacks geproduceerd. In ruim 100 verschillende consumentenartikelen. Vooral gericht op gebitsbescherming van honden.

Veel vertrouwen

Financieel manager Christiaan Rolf. 'Door deze uitbreiding creëren we de mogelijkheid om meer machines aan te schaffen en daarmee de productiecapaciteit verder te kunnen vergroten. Dat WellPet zoveel investeert zegt veel over hun vertrouwen is ons product.'

Ideale combinatie

De verwachting is dat het bedrijf de komende drie jaar een omzetgroei van 20 tot 25 procent laat zien. 'Bij WellPet hebben ze al een grote portfolio aan honden- en kattenvoer. Ons natuurlijke product, er zit geen dierenafval in de kauwbotten, hadden ze niet in het aanbod. En met een sterk sales en marketingnetwerk van hun kant is sprake van een ideale combinatie.'

Weinig nieuwe banen

Dat levert overigens maar een aantal FTE's werk op. 'We werken grotendeels geautomatiseerd, waardoor het niet onmiddellijk veel nieuwe banen oplevert. Maar bij toeleveringsbedrijven in de regio zal het zeker merkbaar zijn.' Bij Paragon werken meer dan 50 mensen. Bij Wedeka werken daarnaast nog eens 60 mensen aan het inpakken van de producten.

Krokodil en egel

De Veendammer hondensnacks zijn verkrijgbaar als tandenborstel, krokodil of egel. Volgens Rolf speelt 'pet humanisation' een steeds grotere rol. 'Een hond wordt steeds meer onderdeel van het gezin. Tandenpoetsen is belangrijk voor het gebit van een hond. Mede door de vormgeving is dat een wezenlijke functionaliteit van ons product.'

Aardappelzetmeel is schoon

Pedigree in Europa en Greenies in Amerika zijn de grootste spelers op de markt. Paragon is in combinatie met moeder WellPet een sterke runner-up. 'Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat wij 80 procent effectiever zijn in het verwijderen van tandplak bij honden dan de concurrenten. Daar komt bij dat aardappelzetmeel, het belangrijkste bestanddeel van de snacks, als schoon ervaren wordt door de consument.'