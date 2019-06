Live te zien vanavond: wie wordt de nieuwe burgemeester van Groningen?

Wie wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen? De bekendmaking is vanavond live te zien op de website en in de app van RTV Noord.

Vanaf 20.00 uur gaan gemeenteraadsleden achter gesloten deuren in gesprek over de verschillende kandidaten. Zodra er witte rook is, wordt bekendgemaakt wie er is gekozen. Dat wordt gedaan door burgemeester Peter den Oudsten.

De verwachting is dat de gemeenteraad ongeveer een uur nodig heeft om tot een besluit te komen. Maar de kogel kan ook eerder door de kerk zijn.

Hier live te volgen

RTV Noord zendt de bekendmaking live uit via een livestream, die vanaf 20.00 uur in dit artikel in de app en op de website te zien zal zijn. Na de bekendmaking vragen we aanwezigen om hun reacties.

Burgemeester voor meeste inwoners ooit

De nieuwe burgemeester gaat de rol vervullen voor het grootste inwoneraantal dat de gemeente ooit heeft gekend. Na de fusie van de gemeente met Haren en Ten Boer op 1 januari dit jaar, telt de gemeente Groningen nu ruim 231.000 inwoners.

Lees ook:

- Nieuwe burgemeester Groningen vanavond bekend

- Dertien personen willen de nieuwe burgemeester van Groningen worden