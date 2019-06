Meerderheid Groninger gemeenteraad uit zorgen over inwoners zonder nationaliteit

De ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid in de gemeente Groningen maken zich zorgen over inwoners die legaal in de gemeente verblijven, maar geen officiƫle nationaliteit hebben.

De partijen hebben samen een meerderheid in de gemeenteraad. De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving in landelijke media.

Geregistreerd, maar toch niet

Op dit moment bestaat er een relatief grote groep mensen die legaal in Nederland verblijft maar geen aanspraak kan maken op zaken als reisdocumenten, het volgen van een studie of het kopen van een huis.

Dat komt omdat deze groep mensen in de Basisregistratie Personen (BRP) is opgenomen als 'nationaliteit onbekend'. Maar wanneer deze mensen als 'staatloos' worden aangemerkt, krijgen ze de kans om onder bepaalde voorwaarden na 3 jaar volwaardig Nederlander te worden.

Samen optrekken?

De partijen willen nu weten hoe groot dit probleem in de gemeente Groningen is, hoe de procedure voor 'nationaliteitlozen' hier in zijn werk gaat en wat de gemeenteraad voor deze specifieke groep kan betekenen.

'De gemeenten Utrecht, Amsterdam en Den Haag trekken bijvoorbeeld samen op om inwoners zonder nationaliteit te helpen erkend te worden als 'staatloos'. Ik hoop dat de gemeente Groningen hierin kan volgen', zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Gerben Brandsema.

