'Kijk voor zorg meer naar de regio; in Limburg eten ze geen stamppot'

Naast dat inwoners beter geïnformeerd moeten worden, moet de zorg Nederland en Duitsland beter op elkaar afgestemd zijn. Dat hebben de partijen maandagmiddag uitgesproken tegen minister Bruno Bruins van Medische Zorg.

Heup breken



Er wordt voor behandelingen te veel in eigen land gekeken, vertelt burgemeester Cora-Yfke Sikkema. 'Als jij je heup breekt, dan kijk je heel gauw naar de ziekenhuizen in Nederland. Terwijl in ziekenhuizen over de grens misschien veel eerder tijd is voor jou. Zo moeten wij met elkaar gaan denken.'

Mark Spit, directeur strategie bij het UMCG: 'De voordelen van meer bekendheid en samenwerking is onder andere dat de wachttijden korter zijn en dat je minder afstand hoeft af te leggen voor je behandeling.'

Op de agenda

Minister Bruno Bruins is bereid om met de zorgverzekeraars om tafel te gaan. Volgens hem ligt daar de oplossing om de inwoners van Oost-Groningen beter te informeren.

Bruins: 'Wij spreken regelmatig met de tien grote zorgverzekeraars. Eens in de zoveel tijd hebben wij ze allemaal aan tafel. Dit is een onderwerp dat ik graag bereid ben om op de agenda te zetten.'

Meer gebeuren



Het is een opsteker voor de partijen. Maar tevreden zijn zij nog niet. Er moet meer gebeuren, vindt onder andere Jochen Mierau. Hij is directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health, een samenwerkingsverband tussen de RUG, het UMCG en de Hanzehogeschool Groningen.

Volgens hem moet er veel meer data worden uitgewisseld tussen Nederland en onze oosterburen. Hij ziet graag dat er meer naar de grensregio's wordt gekeken, dan dat de focus vooral op Nederland is gericht. 'In Limburg eten ze geen stamppot, aan de andere kant van de grens wel. Regio's lijken veel op elkaar, daar kunnen we meer van leren.'

Vervolg



Minister Bruins heeft maandagmiddag meerdere toezeggingen gedaan. Eén daarvan is dat hij gaat kijken hoe de data-uitwisseling tussen Nederland en Duitsland beter op elkaar afgestemd kan worden. 'Dat is nooit het sterkte punt geweest van onze zorg', geeft Bruins toe. 'Wij moeten daar in verbeteren.'

Cora-Yfke Sikkema is blij met de uitkomst van de middag en de toezeggingen van Bruins. 'Ik kan hier zeker iets mee. De minister heeft regelmatig overleg met de verzekeraars en gaat dit agenderen. En als dat niet werkt, gaan wij kijken welke andere communicatiemiddelen er zijn. Dat gaan wij samen oppakken, die toezegging is er.'

