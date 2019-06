Nieuwe NOM-directeur: 'Laten we uitgaan van eigen kracht'

Dina Boonstra wordt per 1 september de nieuwe directeur van de NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland. Momenteel is ze interim-bestuurder bij Jeugdhulp Friesland en daarvoor was ze vier jaar directeur bij de NDC Mediagroep.

Waarom nu naar de NOM, terwijl u recent nog een mediabedrijf aanstuurde?

'Ik ben 35 jaar geleden afgestudeerd op regionale ontwikkeling. Kijk, bij NDC heb ik de afgelopen jaar veel meegekregen over de inhoudelijke onderwerpen die spelen. Ook op sociaaleconomisch terrein. Overigens had ik los van waar ik nu gewerkt had mijn belangstelling voor de vacature laten blijken. Ik denk dat ik van betekenis kan zijn voor Noord-Nederland.'

'Na mijn studietijd heb ik de economische ontwikkelingen altijd gevolgd. In het verleden ging het vooral over de achterstandspositie van de regio en waar het beleid op te richten. Tegenwoordig gaat het veel meer over het versterken van het gebied zelf zonder je te vergelijken met anderen.'



Wat heeft u met het Noorden?

'Ik ben er geboren en getogen. Geboren in Nuis, opgegroeid in Noord-Drenthe, in Groningen gestudeerd, ik heb een Friese achternaam en ik woon nu in Noord-Drenthe. Ja ik heb er veel mee.'

Wat wordt uw voornaamste opdracht?

'Ik heb niet de indruk dat mijn taak specifieker zal worden dan het verder brengen van de algemene doelstelling van de NOM. Het door middel van risicokapitaal de bedrijvigheid in de regio stimuleren om de economie te versterken. Met zeker ook aandacht voor acquisitie en innovatie.'

Waar ziet u kansen?

'Ik zie vooral mogelijkheden om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven verder te verbeteren. Het onderwijs in onze regio ligt op hoog niveau, maar daar kunnen we denk ik meer uithalen. Onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen elkaar nog niet altijd even gemakkelijk vinden. Om daarin intermediair te zijn en partijen dichterbij elkaar te brengen dat zou ik mooi vinden.'



De noordelijke economie heeft nog altijd een fragiel stempel ten opzichte van de rest van Nederland. Hoe ziet u dat?

'Laten we uitgaan van eigen kracht en niet altijd vergelijken. Er zijn genoeg plekken op de wereld waar het beter of slechter is dan bij ons. Zelf aan de slag gaan vind ik veel sterker.'

