Paas: 'Hoe sneller de gaskraan dichtgaat, hoe beter'

'Dat zou een grote stap in de goede richting zijn. Hoe sneller de gaskraan dichtgaat, hoe beter dat is voor Groningen', stelt Paas.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is vooral verbaasd dat het kabinet niet direct helemaal teruggaat naar de grens van 12 miljard kuub.

Nog niet naar het veilige niveau

CdK Paas werd zelf door de minister geïnformeerd over de plannen, waarin een kansrijk scenario wordt geschetst om de gaswinning in het nieuwe gasjaar te verlagen van 16 naar 12,8 miljard kuub aardgas. 'Minister Wiebes laat zien dat hij bereid is om grote stappen te zetten, maar het veilige niveau van 12 miljard kuub is dan nog niet bereikt', zegt Paas.

Nu moet de minister doen wat hij zegt en alles wijst er nu ook op dat hij z'n beloftes waarmaakt René Paas - Commissaris van de Koning

'Het systeem mag niet zijn dat de minister een afweging maakt op basis van alleen de leveringszekerheid. Je moet de hoogte van de gaswinning en de leveringszekerheid afwegen tegen de veiligheid van de Groningers.'

Paas gelooft belofte van Wiebes

Paas gelooft dan ook dat de gaskraan, zoals door Wiebes beloofd, uiteindelijk helemaal dichtgaat. 'Het was de minister die besloot om de gaskraan helemaal dicht te draaien. Wij als regio wilden een veilig niveau en we hebben nooit een getal genoemd.'

'Dat de minister de gaswinning stop wil zetten was dan ook een grote verrassing en opluchting. Nu moet de minister doen wat hij zegt en alles wijst er nu ook op dat hij z'n beloftes waarmaakt.'

Henk Nijboer

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zegt verrast te zijn door de brief van minister Wiebes. 'We zien al jaren dat het kabinet zegt: leveringszekerheid is belangrijk, er moet minimaal zoveel worden gewonnen. En elke keer blijkt als je doorvraagt als Tweede Kamer dat je toch verder naar beneden kan.'

Nijboer vindt het goed dat de gaswinning naar beneden kan. 'Maar ik vind het teleurstellend dat we niet naar 12 miljard gaan, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert.'

Shell en Exxon hebben nog niet eens schade of Wiebes zit alweer met hen om tafel Henk Nijboer - Kamerlid PvdA

'Nu blijkt het toch weer te kunnen, om verantwoord naar 12 miljard kuub te gaan. Dat blijkt zelfs uit de analyse van de Gasunie, die ik heel nauwkeurig heb gelezen. Daarom moeten we dat ook zo snel mogelijk doen, volgend jaar al.'

Nederland tegen Groningen opzetten

'Dan zegt Wiebes ook nog het versneld dichtdraaien van de gaskraan kan leiden tot 100.000 werklozen in het hele land. Dat vind ik echt een voorbeeld van Nederland tegen Groningen opzetten, dat doet hij wel vaker', aldus Nijboer. 'Wiebes zegt dat hij weer hij ook gaat weer heronderhandelen met Shell en Exxon. Die hebben nog niet eens schade of hij zit alweer bij hen om tafel.'

'Wij willen als Kamer weten wat het echte minimum is. Zoveel mogelijk importeren, zoveel mogelijk stikstof bijmengen, we moeten kijken wat er mogelijk is. Groningen verdient het om veilig te zijn', zegt Nijboer.

