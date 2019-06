Zelfrijdende shuttle in Bourtange en een elektrische dorpsauto: er is nu geld voor

In dit 'potje' zit in totaal 1,15 miljard euro. Het geld is bedoeld voor het versterken van de economie en de leefbaarheid van het aardbevingsgebied.

Zelfrijdende shuttle

Twee van de projecten komen uit de koker van de provincie Groningen. 250.000 euro gaat naar het ontwikkelen van een zelfrijdende shuttle, die vanaf 2020 in Bourtange en in de gemeente Midden-Groningen moet gaan rijden.

De shuttle zal vooral worden ingezet om meer toeristen naar Vesting Bourtange te vervoeren. Er wordt nog onderzocht of de shuttle ook gebruikt kan worden om pakketten te bezorgen.

In de gemeente Midden-Groningen wordt het zelfrijdende vervoersmiddel gebruikt voor experimenten in drukke verkeerssituaties.

Meer technisch personeel

De pilot 'Leven Lang Leren' van de provincie krijgt 340.000 euro toegewezen. Hierdoor moet het personeelstekort in de technieksector worden teruggeschroefd. 50 werknemers worden bijgeschoold en 40 werkzoekenden krijgen een opleiding aangeboden.

Elektrische 'dorpsauto'

De meeste projecten (8) komen uit de gemeente Loppersum. In één van de projecten wordt voor vijf tot tien jaar lang een elektrische auto beschikbaar gesteld, die door meerdere dorpen wordt gedeeld. Hiervoor wordt zeker twee miljoen euro beschikbaar gesteld.

Ook gaat er 945.000 euro naar de aanleg van een warmtenet in Loppersum Noord. Hier kunnen zo'n 60 woningen op worden aangesloten, die zonder aardgas verwarmd zullen worden.

Team van hulpverleners

Drie projecten komen uit de gemeente Midden-Groningen. Allemaal gaan ze over de ontwikkeling van het dorp Overschild.

Er wordt ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om team van sociale hulpverleners samen te stellen, die de inwoners ondersteuning bieden in het sloop- en bouwproces. Ook moet er van dat geld een 'dorpsbouwmeester' komen, die samen met de inwoners kijkt naar de indeling en inrichting van het dorp.

Overschild krijgt eigen boek

De grote veranderingen in Overschild worden vastgelegd in een verhaal. Hierin wordt de geschiedenis van het dorp verteld en worden de gebeurtenissen van de inwoners beschreven.

Bij de totstandkoming van het verhaal worden inwoners, dorpsverenigingen, toneelverenigingen en kunstprofessionals betrokken. Wat voor vorm het verhaal uiteindelijk krijgt, moet nog worden bepaald. Er gaat in ieder geval 120.000 euro heen.

Criteria

Bij het toekennen van de financiering is onder meer gekeken of ook dorpsbewoners worden betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Ook is beoordeeld of het project snel gerealiseerd kan worden, en of er extra investeringen worden gedaan.

