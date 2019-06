Reacties op Schuiling als nieuwe burgemeester: 'Hij is kritisch op de VVD'

Marco Out, burgemeester van Assen en oud-VVD'er, zegt uit te kijken naar zijn samenwerking met Schuiling.

Commissaris der Koning René Paas feliciteert zijn nieuwe compagnon. Beide heren waren samen al eerder wethouder in de gemeente Groningen.

Ton Schroor was in de afgelopen twee raadsperioden wethouder in de gemeente Groningen namens D66. Hij is nu voorman van VNO-NCW Noord: 'De benoeming is verrassend, gelet op de politieke kleur. Maar wat belangrijk is, is dat hij een leidende rol gaat pakken voor de economie in Noord-Nederland, samen met Sybrand Buma als burgemeester in Leeuwarden. De grote steden moeten elkaar gaan vinden.'

IJzebrand Rijzebol, CDA-wethouder in Delfzijl, wenst Schuiling veel succes:

De GroenLinks-jongeren van DWARS staan wat anders in de benoeming, en reageren cynisch op Twitter:

Waarom... en wie?

Aardbevingsactiviste Nettie Klompsma snapt niet dat 'verbinder' een doorslaggevend argument is voor de keuze van een burgervader.

Stadjer Martin Specken stelt een vraag die meer mensen zouden stellen. Wie?

Daarop volgt een reactie dat familie Ouwerkerk daar met een wrang gevoel naar zal kijken. Schuiling was medeverantwoordelijk voor het opstappen van oud-burgemeester Hans Ouwerkerk van Groningen in 1998, nadat de gemeente te laat in actie kwam bij de Oosterparkrellen in het oud en nieuw van 1997 op 1998.

Het menselijke boven de VVD

Ingrid Coenen, politiek analist in Groningen en Amsterdam, vindt de keuze voor Schuiling interessant. 'Het is een VVD'er die zeer kritisch is op zijn partij.'

Ambtenaar Liesbeth van de Wetering verwelkomt de nieuwe burgervader met een artikel van NRC, waarin Schuiling de eigen partij bekritiseert, en de menselijke maat voorop zet:

Oud-RTV Noord-verslaggever Margot de Jong herinnert zich nog de afscheidsspeech van Schuiling als wethouder, waarin hij eveneens het menselijke aspect van de overheid benadrukte.

Maar oud VVD-wethouder Joost van Keulen in de gemeente Groningen is ondanks de partijkritiek van Schuiling blij met de voordracht: 'Ik ben hartstikke trots dat er na 68 jaar weer een VVD'er als burgemeester is. Ik viel zowat van mijn stoel, hartstikke gaaf.'

'Hij was eerder een zeer goede wethouder van economische zaken. Ik verwacht veel van hem. Bovendien is het prima dat in dit linkse college nu een VVD'er komt, dat zorgt weer voor balans. Hup Koen, ik drink er een biertje op!'

Meer reacties

Zo zijn er meer reacties van twitteraars uit provincie en gemeente Groningen:

Bekende van de RUG

Rijksuniversiteit Groningen doet ook een vreugdesprongetje: hoera, een alumni!



Een reactie van de aanstaande burgemeester zelf laat nog op zich wachten. Gemeente Groningen houdt morgen, dinsdag, een evenement waarop Schuiling zich voorstelt.

Lees ook:

- Koen Schuiling (VVD) is de nieuwe burgemeester van Groningen