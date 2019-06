Jimmy Dijk (SP): 'Schuiling is een liberaal met een sociaal hart'

'Hij heeft ervaring daarmee', laat Mirjam Wijnja als voorzitter weten. 'Het is heel belangrijk voor een burgemeester. Ook is hij bestuurlijk ervaren. Hij heeft een hart voor Groningen en kent daarnaast de gasdossiers.'

'Ook is voor Groningen belangrijk dat hij Stad en Ommeland kent. Hij heeft daar verbinding mee.'



Voor Wijnja doet het er niet toe dat Schuiling afkomstig is van de VVD. 'Bij burgemeesters is politieke kleur niet belangrijk. We hebben gekeken naar de kwaliteit die we zoeken voor onze burgemeester.'

'Belangrijk netwerk in Den Haag'

Jimmy Dijk van de SP is ook blij met de nieuwe burgemeester. 'Schuiling is een liberaal met een sociaal hart', roemt de socialist hem. 'Hij kent Groningen goed, daar zijn we heel blij mee.'

Volgens Dijk is het belangrijk dat hij een netwerk heeft in Den Haag: 'Dat is belangrijk voor het gasdossier.'



'De beste keuze'

Marjet Wolthuis van 100% Groningen is vooral blij dat het voorbij is, 'maar ik ben ook heel blij met het resultaat.' Niet alleen het resultaat stemt haar blij, maar ook het proces er naar toe. 'Het heeft ons als gemeenteraad veel dichter naar elkaar toe gebracht.'

Ze beaamt wat haar collega's zeggen: 'Het is de beste keuze.'



