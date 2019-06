Lopster raad maakt zich grote zorgen om tekorten jeugdzorg

'We zien donkere wolken samenpakken', zegt ChristenUnie-raadslid Jan van Heerde als hij het maandag bij de algemene beschouwingen over de jeugdzorg heeft. Samen met andere partijen maakt hij zich ernstige zorgen om de tekorten in Loppersum.

De gemeente verwacht dit jaar een overschrijding van het budget van 800.000 euro. Daardoor moet Loppersum een greep doen uit de gemeentekas.

Tekorten bij meer gemeenten

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het Rijk geeft hier een bijdrage voor. Den Haag dacht dat gemeenten dit goedkoper konden doen, maar de kosten voor jeugdzorg zijn allemaal gestegen. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het Rijk geeft hier een bijdrage voor. Den Haag dacht dat gemeenten dit goedkoper konden doen, maar de kosten voor jeugdzorg zijn allemaal gestegen. Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid kondigde vorige maand aan de gemeenten met driehonderd miljoen euro tegemoet te komen. Voor Loppersum betekent de tegemoetkoming een eenmalige bijdrage van 280.000 euro. Gemeenten waren hier niet tevreden mee.

'Moed zakt in schoenen'

'Wij willen de financiën niet uit de hand laten lopen', zegt CDA-fractievoorzitter Aagtje Elderman tijdens de raadsvergadering. 'Wat zijn de mogelijkheden om de tekorten tegen te gaan?'

'Daarvoor zakt mij ook de moed in de schoenen', verzucht wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks).

'Ik vind dat we voor onze jeugd moeten blijven zorgen, maar het is geen verkeerd idee om de verantwoordelijkheid voor de zorg terug te geven aan het Rijk als ze niet bereid is te betalen wat er nu nodig is', zegt Schollema.

Efficiënter werken

De gemeente neemt maatregelen om de tekorten enigszins terug te dringen, laat de wethouder weten. Zo wil Loppersum dichter op huisartsen zitten en kijken of zorginstellingen efficiënter kunnen werken.

De gemeente is hierover ook in overleg met andere gemeenten. Ook Oldambt, Midden-Groningen en Delfzijl hebben last van fikse tekorten op de jeugdzorg.

Verhoging belastingen

De raad sprak maandagavond over de kadernota, waarin de plannen staan voor komend jaar. Daarin staat onder meer een verhoging van de gemeentelijke belastingen met 2,5%. Het CDA en de ChristenUnie zijn kritisch en zien liever een lagere verhoging.

Financiën-wethouder Rudi Slager (ChristenUnie) wil hier zijn best voor doen: 'De afgelopen jaren kondigden we ook 2,5% aan, maar werd het 1%. We moeten nog uitrekenen of dat voor 2020 ook mogelijk is.'

De VVD pleit echter wel voor een verhoging van 2,5%, omdat fusiepartners Delfzijl en Appingedam al hogere belastingen kennen. 'Daar zit een enorm verschil in', zegt VVD-raadslid Bert-Jan Huizing. 'Laten we een jojo-effect voorkomen en zorgen voor een zachte landing.'

Hogere dorpsbudgetten

Ten slotte wil het gemeentebestuur de dorpsbudgetten verhogen. Dorpen kunnen zelf bepalen wat daarmee gebeurt. Partijen zijn hier blij mee.

'Laten we dit goede samenspel niet als nalatenschap, maar als kroonjuweel inbrengen in onze nieuwe gemeente', zegt de ChristenUnie.

Het is de laatste vergadering over de kadernota van de gemeente Loppersum. Op 1 januari 2021 gaat de gemeente samen met Delfzijl en Appingedam op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

