Raad Oldambt werkt nu en in de toekomst niet mee aan zonnepark Finsterwolde

Een meerderheid nam een motie aan om nu en in de toekomst geen medewerking te verlenen aan de komst van het park. Die werd ingediend door de Verenigde Communistische Partij (VCP), Gemeentebelangen Oldambt en Oldambt Aktief.

Ommekeer



Er wordt al twee jaar gesteggeld over het wel of niet realiseren van een zonnepark in Finsterwolde. Afgelopen woensdag maakte het college van Burgemeester en Wethouders bekend dat het voorlopig niet wil meewerken aan de komst. Een Bibob-prodecure wees uit dat er 'een risico is dat je met ondernemers te maken hebt die misschien niet altijd doen zoals moet', zoals burgemeester Cora-Yfke Sikkema het verwoordde.

Reden voor de drie partijen om door te pakken. Zij dienden maandagavond een motie in om nu en in de toekomst niet mee te werken aan de realisatie van het park tegenover de Westbaan in Finsterwolde en kreeg een meerderheid van de raad mee.

Bibop

De gemeente Oldambt drong er bij initiatiefnemer NaGa Solar op aan om mee te werken aan een Bibob-procedure. De wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) wordt ingezet om te kijken of een vergunning op de juiste gronden kan worden verstrekt. De gemeente Oldambt drong er bij initiatiefnemer NaGa Solar op aan om mee te werken aan een Bibob-procedure. De wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) wordt ingezet om te kijken of een vergunning op de juiste gronden kan worden verstrekt. Als er uit een Bibob-procedure blijkt dat er gevaar dreigt, dat er een vergunning wordt misbruikt of dat er sprake is van criminele activiteiten rond een project, kan een overheidsinstantie de vergunningaanvraag alsnog weigeren.

Geen draagvlak

Uit onderzoeken van direct omwonenden, de lokale SP en een onafhankelijk onderzoek van de gemeente Oldambt bleek dat er in Finsterwolde te weinig draagvlak is. Het college van Oldambt wilde, tot bekend werd gemaakt dat er bepaalde risico's zijn, doorpakken met de plannen. Reden daarvoor is de landelijke opdracht in het verduurzamen.

Dat dit zonnepark van de baan lijkt, zorgt voor een glimlach bij VCP-voorman Engel Modderman. 'Ik ben hier echt blij mee. De mensen op de publieke tribune waren dat ook.'

Nog niet definitief



Het niet meewerken aan het park is een voornemen en geeft duidelijk aan hoe over de komst van de panelen op die specifieke locatie gedacht wordt, maar het is nog niet definitief van de baan.

De gemeenteraad van Oldambt moet zich dit najaar nog officieel voor of tegen de plannen uitspreken. De kans dat een meerderheid tegen stemt, lijkt na vanavond een formaliteit. NaGa Solar zal vervolgens de stap naar de rechter maken. Dat heeft het bedrijf eerder al aangekondigd.

